El Google Pixel 9 5G baja 150 euros y se consolida como el nuevo rey de la gama media-alta

Hay móviles que destacan por diseño, otros por cámara… y luego están los que lo hacen todo bien. El Google Pixel 9 5G pertenece a esa última categoría. Con el chip Tensor G4, el asistente Gemini integrado y una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas a 120 Hz, este modelo representa la versión más equilibrada y completa de Android puro hasta la fecha. Y lo mejor: ahora puede conseguirse por 458,68€ en AliExpress con el código AEES40, un precio que lo deja unos 150€ por debajo de su valor habitual en tiendas.

Un móvil inteligente… en el sentido literal

Google Pixel 9 Amazon Amazon

El Pixel 9 no es solo rápido; es más “listo” que nunca. El Tensor G4 no está pensado únicamente para rendimiento bruto, sino para potenciar la inteligencia artificial integrada en el sistema. Con Gemini, puedes generar textos, planificar viajes o pedirle que resuma un correo con solo mantener pulsado el botón de encendido. Todo ocurre sin complicaciones y con una fluidez que recuerda por qué los Pixel siguen siendo el referente del ecosistema Android.

La pantalla Actua OLED es una delicia: brillo alto, contraste nítido y respuesta instantánea, perfecta tanto para jugar como para ver contenido HDR. Además, cuenta con resistencia IP68, por lo que aguanta agua y polvo sin problema, y una batería que supera fácilmente las 24 horas, ampliables hasta las 100 con el modo de ahorro extremo.

Donde realmente marca la diferencia es en fotografía. Su sistema de cámaras combina un sensor principal de 50 MP con un ultra gran angular de 48 MP, ambos con un tratamiento de imagen espectacular. Los resultados en retrato y vídeo nocturno están entre lo mejor de 2025.

Lo que lo convierte en una compra maestra

Chip Tensor G4 con inteligencia artificial nativa y Gemini integrado.

Pantalla Actua OLED 120 Hz, brillante y fluida.

Actua OLED 120 Hz, brillante y fluida. Cámaras de 50 MP y 48 MP con resultados profesionales.

de 50 MP y 48 MP con resultados profesionales. Autonomía real de más de 24 h y carga rápida.

real de más de 24 h y carga rápida. Resistencia IP68 y Android puro con actualizaciones garantizadas.

En un momento en que la gama media se llena de móviles “correctos”, el Google Pixel 9 5G demuestra que todavía hay espacio para la excelencia sin pagar precios desorbitados. Por menos de 460€, es difícil encontrar un teléfono más redondo, equilibrado y con tanta vida útil por delante.

