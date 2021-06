Lidl trae el mejor invento para los apasionados del café estas vacaciones

Ocio

Está claro que el supermercado alemán nos asombra con cada producto que saca a la venta y es que este nuevo electrodoméstico que puso a la venta en su web y que se convirtió en top ventas no podía ser menos. Lidl nos tiene acostumbrados a vender todo tipo de productos que nos hacen la vida más fácil. Ahora con la llegada de las vacaciones y de las salidas de fines de semana, este nuevo utensilio hará la delicia de los que son más cafeteros y tienen un verdadero problema cuando por ejemplo se van de camping. Uno de los grandes inconvenientes de irse de vacaciones a un camping o de salir los fines de semana en una caravana es el del desayuno, que a priori parece insignificante, pero todos conocemos a alguien que no puede vivir sin ese café de por la mañana, o que no le hace gracia el café en polvo.

Cafetera a batería 20 V

Café recién hecho en cualquier lugar

Lidl nos trae una solución ingeniosa, por poco dinero, y esa es una de las cosas que hace que las ventas de esta cafetera se hayan disparado. La cafetera a batería de Lidl es la solución perfecta, puesto que ya no necesitarás una toma de corriente para poder disfrutar del café recién hecho. Además esta cafetera es apta tanto para café molido como para cápsulas, con lo que adquiere doble valor, ya sabemos que el café soluble no es lo mismo que un buen café de cafetera. La cafetera a batería del supermercado alemán tiene una potencia de 20 V y no necesita filtro de café gracias al práctico colador con soporte que incluye. Con esta cafetera podrá disfrutar de café de cápsulas Nespresso por ejemplo, o de cualquier otra marca convencional porque incluye un soporte para este tipo de cápsulas.

La cafetera portátil de Lidl tiene una carcasa resistente con asa para poder transportarla donde desee fácilmente puesto que es pequeña y manejable. El depósito de agua es extraíble y tiene una capacidad máxima para 240 ml. Además esta cafetera cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento y tiene una desconexión automática en caso de que falte el agua , así no estropeará la cafetera si olvida rellenar el agua del depósito.

Este utensilio que nos podremos llevar a cualquier sitio puede hacer hasta 4 tazas de café de 150 ml cada una por cada carga de batería, así que tampoco supondrá un problema si hay más de una persona que toma café en su familia. El tiempo de preparación del café es mínimo también, puesto que en aprox. 6 minutos tendrá el café listo para degustarlo.

Lidl ha conseguido lo impensable a un precio reducidísimo y es que podamos tomar café , ya sea molido o de cápsulas, en medio del campo por solo 29,99 euros. La cafetera con batería viene con un soporte para la cápsula, el colador con soporte, un medidor de café e incluso con su propia taza de acero inoxidable con tapa.

La cafetera de Lidl es de la marca Parkside, y no incluye la batería , con lo que tendrá que adquirirla aparte, pero no se preocupe también puede comprarla en Lidl, ya que es de la misma marca y de 4 Ah. Actualmente la cafetera está agotada en su página web, aunque no dudamos que pronto puedan ponerla de nuevo a la venta , ya que su éxito está asegurado, solo habrá que estar atentos para hacernos con ella online, de momento solo nos queda esperar.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)