Descubre una nueva forma de cocinar gracias a Lidl

Lo que menos nos apetece hacer en verano y con estos calores es cocinar. Muchos de nosotros intentamos cocinar cosas frías, o comidas rápidas que se puedan hacer en poco tiempo, así podremos utilizar nuestro tiempo libre en disfrutar de la piscina, la playa o simplemente descansar. La única pega es que muchos de los alimentos de los que “tiramos” en estas fechas calurosas no son lo más saludable del mundo. Lidl te ayuda con este nuevo electrodoméstico a cocinar rápidamente cualquier alimento y de forma más saludable, todo en el mismo utensilio, seguro que te encantará.

El supermercado alemán es uno de los líderes en ventas de electrodomésticos, los tiene de todas las clases, de todos los precios y para todos los gustos. Lidl suele sacar muchos utensilios y productos para facilitarnos la vida en la cocina. Uno de estos productos que son absolutamente necesarios en cualquier hogar es una olla, es un utensilio potente , en el que puedes cocinar cualquier alimento y que te sacará de más de un apuro, pero la que tiene Lidl te va a sorprender.

Olla de cocción lenta de Silvercrest

El utensilio que vende Lidl como producto estrella es ideal para cocer y asar lentamente de forma saludable. De la mano de Silvercrest, la marca de Lidl, el supermercado tiene esta olla de cocción lenta de 320 W con dos niveles de cocción, puede usted elegir entre bajo y alto y además también cuenta con una función de mantenimiento en caliente.

La olla de cocción lenta de Lidl tiene una capacidad de aprox. 6 L y está fabricada en cerámica. Además esta olla es desmontable. Una de las mejores funciones de esta olla es que evita que los alimentos se cuezan demasiado o se quemen. La tapa de cristal que viene incluida con la olla de cocción lenta es de cristal termorresistente hasta 150 °C con asa de tacto frío para evitar quemarse cuando vaya a agarrar el recipiente.

Olla de cocción lenta 320 W

Tanto la olla de cerámica como la tapa de cristal son aptas para poder lavarlas en el lavavajillas e incluyen además unos pies antideslizantes de silicona.

Esta olla no le ocupará mucho espacio en la cocina, es ideal para esas cocinas pequeñas que contienen poco almacenaje, puesto que la olla en sí tiene unas medidas de 40 x 30 x 27,2 cm. y la tapa de cristal tiene un diámetro de 29,8 x 24,7 cm.

Seguro que ya está pensando en las recetas ricas y saludables que podrá preparar en esta olla de cocción lenta, y si no sabe cocinar o no se le ocurre qué tipo de alimentos puede usar en este electrodoméstico, no se preocupe, Lidl incluye un cuaderno con 32 recetas para que pueda sacar provecho de este magnífico utensilio. Se encuentra a la venta online por 34,99 euros.

