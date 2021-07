Lidl ya tiene uno de los postres más demandados de Mercadona

Ocio

Que Lidl es un superventas en todo lo relacionado al hogar, electrodomésticos y distintos accesorios que nos hacen la vida más fácil es un hecho. También lo es que su más director competidor en cuanto al sector de alimentación se refiere le gana y está en desventaja, aunque cada vez son más los adeptos a los productos alimenticios y de cuidado personal del gran todopoderoso supermercado alemán. Tanto Mercadona como Lidl compiten en muchos de sus productos por su calidad y por su precio. Si hace unos meses hablábamos de que la cadena alemana había “copiado” uno de los productos estrella en cuanto a cuidado corporal se refiere del supermercado valenciano y además lo vendía más barato, no se iban a quedar atrás en lo que se refiere a otro top ventas en alimentación.

Hablamos de los famosos helados Mochi, que causan auténtico furor entre los clientes de Mercadona y que ahora se pueden encontrar en las estanterías de Lidl y además con sabores distintos.

El dulce japonés de moda

Los mochis son un dulce japonés que se puso de moda en España hace unos años, comercializado y vendido por Mercadona supuso un auténtico boom de ventas, vendiéndose más de 9.600 cajas al día, datos que dio el supermercado valenciano. Tanto es así que cuando se retiraron en 2018 hubo un aluvión de peticiones para que se volvieran a poner a la venta. Y volvieron a los lineales del supermercado valenciano, si cabe aún con más fuerza puesto que además de los sabores habituales Mercadona ha incorporado un nuevo sabor para los clientes y ha sacado unos mochis helados de sabor pistacho, que aseguramos harán las delicias de los compradores.

Mochi de sabor chocolate de venta en Lidl

Pero Lidl no se iba a quedar atrás, así que viendo el éxito absoluto obtenido con este postre helado japonés ha puesto a disposición de los clientes sus propios mochis e incluso con sabores distintos a los que vende Mercadona , puesto que Lidl ha incorporado a los habituales sabores como mango o coco, otros mochis de chocolate y de vainilla. La fiebre ha sido tal por los nuevos helados de Lidl que se han llegado a agotar en algunos de sus supermercados.

Los mochis de Lidl vienen también en cajas de 6 unidades y su precio es de 2,55 euros. Los nuevos sabores de chocolate y vainilla son los más populares por ser además los distintos a los que venden en Mercadona.

Mochi sabor vainilla de venta en Lidl

El Mochi es un postre de origen japonés que en su origen no es helado, si no que es un pastel japonés hecho de mochigome, un pequeño grano de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta y se moldea con la forma deseada. En Japón se hace tradicionalmente en una ceremonia llamada mochitsuki. Aunque se come durante todo el año, el mochi es un alimento tradicional del año nuevo en Japón y se consume más comúnmente durante esa temporada.

Ahora ya puede disfrutar también en Lidl de este postre japonés que se ha vuelto en un imprescindible de nuestros días de verano.

