VeganFood: la web de comida vegana que te prepara un menú cada semana

Comer vegano no siempre es fácil, ya no solo por los precios sino también porque no resulta sencillo encontrar una dieta variada. Para poner solución a estos dos problemas, la web de comida vegana VeganFood ha inventado un nuevo concepto: un menú nuevo cada semana enviado a casa o a la oficina, con recetas 100% naturales y una suscripción -que se puede interrumpir cuando se quiera- que incluye 5 ó 10 platos a la semana.

La web de comida vegana VeganFood FOTO: larazon.es

El cliente recibe los platos cocinados por los propios chefs de VeganFood todos los martes o viernes en la dirección elegida, ya sea la del trabajo o la particular, con recetas inspiradas en gastronomías de todo el mundo con las que la empresa quiere demostrar que “comer sano no tiene por qué ser aburrido”. Tan solo será necesario guardarlos en la nevera para asegurar la comida de toda una semana.

Según el plan de envíos elegidos (5, 20 ó 20 platos a la semana), los menús cuestan 4,99 o 5,99 euros. La empresa envía ya a toda España.