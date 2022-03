Lidl se apunta a la moda de los cargadores inalámbricos

La cadena alemana de supermercados sigue ampliando horizontes, y como no solo va a vivir de electrodomésticos o productos para el hogar, los productos tecnológicos son un buen mercado para poder ampliar la venta a más clientes. Como es de esperar con el Día del Padre a la vuelta de la esquina , Lidl propone en su página web una gran variedad de regalos para los padres de familia, desde productos para los más cocinillas, como su famosa panificadora o su robot de cocina, para los amantes del bricolaje, o para los que adoran los productos tecnológicos.

Para estos últimos Lidl saca a la venta otro de sus productos estrella, esta vez tanto físicamente en tiendas como en su página web de modo online. Y si usted no es padre, no se preocupe, que también puede comprarlo, no se crea que es una cosa exclusiva para los que tienen hijos a su cargo.

Cargar rápidamente sin cables

En esta era que nos ha tocado vivir, las prisas y el hacer las cosas rápido es lo que nos toca, por eso la inmediatez se valora , sobre todo en lo que a la tecnología se refiere. Si hace poco Lidl tenía a la venta un despertador con cargador inalámbrico, ahora pone a la venta un cargador inalámbrico que cargará su teléfono de forma rápida y sin cables.

Cargador inalámbrico de Lidl FOTO: Lidl

El cargador inalámbrico de venta en las tiendas de Lidl tiene un soporte vertical para apoya el móvil durante el proceso de carga, que le resultará muy útil si es de los que tiene que trabajar con el teléfono o no puede prescindir de él mucho tiempo. Además la carga en este cargador sin cables se puede hacer incluso a través de fundas finas. Por otro lado la bobina de inducción doble hace que el cargador inalámbrico pueda cargar tanto en horizontal como en vertical.

El cargador inalámbrico de venta en Lidl es apto para todo tipo de dispositivos compatibles con Qi® y además cuenta con un piloto de control LED para poder saber cuándo el dispositivo está cargado. En la compra de este cargador inalámbrico Lidl incluye el cable de carga USB tipo A 2.0 a USB tipo C.

Seguro este es el típico producto electrónico que todos necesitamos en casa porque los cables son parte del pasado y la inmediatez y la rapidez cada vez son más importantes para todos nosotros, sobre todo si se trata de nuestro teléfono, para muchos es como una extensión más del cuerpo.

Además el cargador inalámbrico podrá tenerlo siempre a mano y en cualquier superficie, gracias a su cómodo soporte, ya no tendrá que esperar a cargar el móvil en la mesilla de noche, si no que podrá disponer del teléfono en cualquier momento y siempre cargado.

