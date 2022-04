Con lo difícil que se ha puesto la situación de la energía, con subidas constantes del precio de la luz, es siempre una buena idea poder ahorrar en la factura, eligiendo electrodomésticos que ahorren energía. Tener aparatos que consuman lo menos posible es una buena decisión.

En esta línea, la cadena alemana Lidl acaba de revolucionar el mercado con electrodomésticos de muy buena calidad y a un precio bastante asequible.

En muchas casas no hay un horno en la cocina, porque a veces no se necesita demasiado (pensemos en personas que viven solas, que, puede ser que no tengan ganas de utilizar un horno para solo una persona) o porque puede resultar caro. Ahora no habrá excusa ya que Lidl lanza un nuevo horno y un mini horno para ahorrar en la factura de la luz. El problema del espacio tampoco será un problema

Vamos a ver las prestaciones y características de estos electrodomésticos de Lidl:

El horno eléctrico grill 1500 W, con pincho giratorio

Mini horno 1200 W, para hornear, calentar y asar

Horno eléctrico grill 1500 W FOTO: LIDL

Es un horno eléctrico con grill 1500 W con 5 funciones de cocción y grill. Lo mejor es su precio de tan solo 67, 99 €.

Tiene 30 l de capacidad con 3 niveles y espacio para moldes de hasta aprox. Ø 30 cm.

En cuanto a las 5 funciones de cocción y grill son:

Calor superior.

Calor inferior.

Calor superior e inferior.

Calor superior e inferior con circulación de aire.

Calor superior e inferior con circulación de aire y asado giratorio.

Incluye una parrilla, una bandeja antiadherente, 2 pinzas y un pincho giratorio de acero inoxidable con pinzas de sujeción.

La potencia llega hasta los 1500 W

Sus medidas son las siguientes: 50,5 x 32,8 x 38,9 cm.

Longitud del cable: 96 cm.

Peso: 7,9 Kg

Material:

Cuerpo: chapa de hierro con pintura en spray.

Conmutador giratorio: PA con aplicación EDS #430.

Panel de control/marco de la puerta: PBT + aplique EDS #430 en la parte inferior.

Puerta: vidrio de seguridad, interior: vidrio de baja emisividad.

Manija de la puerta: EDS #201.

Alicates grandes: acero cromado + ABS.

Alicate pequeño: acero cromado + ABS.

Bandeja recogemigas: acero revestido de aluminio.

Pies: PP + silicona.

Bandeja para hornear: metal con revestimiento antiadherente en ambos lados (chino).

Rejilla de cocción: acero cromado.

Calentador: EDS #304.

Brocheta para asador + 2 tenedores de fijación: EDS #201 + tornillos EDS #304.

Consideraciones:

No incluye decoración.

Función de asado giratorio, p. ej. para asar pollos.

Funciona en modo continuo o con temporizador programable de 120 minutos con señal acústica.

Bandeja recogegrasas y recogemigas desmontable.

Mini horno 1200 W

Mini horno 1200 W FOTO: LIDL

Es un Mini horno 1200W con 3 funciones de cocción/grill (calor superior, calor inferior, calor superior e inferior), con un magnífico precio de tan solo 49, 99 €

Información del producto:

Regulación continua de la temperatura entre 70 °C y 230 °C.

Temporizador de 60 minutos con señal acústica y función adicional de modo continuo.

14 l de capacidad con 2 niveles; para moldes de hasta aprox. Ø 26 cm.

Resistencia de acero inoxidable.

Puerta de doble vidrio.

Incluye una parrilla de acero inoxidable, una bandeja de acero revestido de aluminio, pinzas revestidas de cromo y una bandeja recogemigas extraíble.

Potencia: 1200 W

Medidas: 39,9 x 34,5 x 25,3 cm.

Longitud del cable: aprox. 95 cm.

Peso:

Dispositivo: 4,68 kg. con bandeja recogemigas

Bandeja de horno: 198 g.

Rejilla de cocción: 215 g.

Pinzas: 56 g.

Bandeja recogemigas: 212 g.

Material:

Cuerpo: chapa de hierro + aplicación EDS.

Pies: PP + 15% fibra de vidrio.

Puerta de vidrio: vidrio exterior: vidrio resistente al calor, vidrio interior: vidrio de baja emisividad.

Bandeja de horno: Acero revestido de aluminio.

Rejilla de cocción: acero inoxidable #202.

Alicates: ABS + acero cromado.

Conmutador giratorio: PA66 + 15% GF + aplicación EDS 430.

Manija de puerta: EDS #403.

Interior: acero revestido de aluminio .

Marco de puerta: PBT + 15% fibra de vidrio.

Panel frontal (alrededor de las perillas): PBT + 15% GF + EDS 430.

Pies antideslizantes: silicona.

