5 placas de inducción portátiles ideales para tus vacaciones

Si te vas a ir de vacaciones, y tienes que cocinar, pero no encuentras cómo o dónde hacerlo, piensa en las placas de inducción portátiles. También es posible que creas que apenas tendrás que calentar tus alimentos, pero puede darse el caso de que las necesites ocasionalmente. Como ocupan poco espacio y son ligeras, llevarte una por si acaso nunca viene mal.

Las placas de inducción calientan los recipientes donde pondrás tu comida a base de ondas electromagnéticas. Necesitan metal para que este tipo de mecanismo funcione. Como hoy casi todos los instrumentos de cocina son ya de acero, no hay problema.

Son un instrumento eléctrico, así que, si las usas para un desplazamiento, para tus viajes o tus vacaciones, solo necesitas un enchufe eléctrico, una fuente de alimentación que les proporcione corriente. Podrán funcionar en cualquier sitio con un enchufe

Una de las ventajas de las placas de inducción portátiles es la velocidad de calentamiento. Al concentrar todo el calor dentro de la sartén o la olla, los alimentos se cocinan mucho más rápido.

Cosas a tener en cuenta en una placa de inducción portátil

La potencia suele estar entre los 2000 - 2400 vatios.

Tamaño y peso : mejor elegir una ligera. Suelen pesar de de 2 a 4 kilos, pero esto está relacionado normalmente con el número de hornillos

Diámetro del fuego : Cuando mayor diámetro, más rápido calienta. Si vas a comprar una con 1 fuego solo, intenta que su diámetro coincida con el diámetro de tus sartenes y demás utensilios de cocina. No suelen exceder de los 35 centímetros de diámetro

Niveles de temperatura : Algunas solo tienen termostatos regulables, pero otras alcanzan hasta 10 niveles diferentes de temperatura, por lo que sirven para cualquier preparación culinaria

El temporizador . Las de última generación vienen con un temporizador automático para que funcionen en un marco de tiempo variable

Que sea fácil de limpiar - Las que tienen una superficie de cristal cerámico lisa o de acero inoxidable favorecen la limpieza. Hay que limpiarla con elementos de limpieza propios de la vitrocerámica

Sistema de seguridad : Dejará de funcionar cuando no detecte ningún utensilio sobre la placa

Buen precio . Suelen costar alrededor de 50 euros

Que tenga la garantía : cuanto más tiempo de garantía, mejor

Consumo de una vitrocerámica portátil: las placas de inducción portátiles consumen entre un 20-40% menos que una vitrocerámica tradicional

Te recomendamos las siguientes 5 placas de inducción portátiles:

Placa de Inducción Portátil digital full crystal Cecotec

Placa de inducción portátil Cecotec

La placa de inducción portátil digital Full Crystal Cecotec tiene una superficie de cristal esmaltado de alta resistencia. Cuenta con 10 niveles de potencia (permite cocinar hasta a 240ºC) y 4 programas preconfigurados. Es programable 24 horas y tiene la función de desconexión automática.

Esta placa también contiene una protección contra sobrecalentamiento y temporizador digital hasta 180 minutos.

La placa Cecotec posee 4.547 valoraciones y es la número 1 en ventas

Alguna de sus valoraciones dice que es un “productazo” “hasta que no se pone un utensilio metálico encima no se cierra el circuito y no empieza a funcionar”

Placa de inducción portátil FEEL LAGOM con cristal esmaltado

Placa de inducción portátil Feel Lagom

Esta placa tiene 2000 W de potencia, display digital LED con botonera, temporizador y regulador de temperatura.

Sus dimensiones son de 29,5 x 37 cm

Es una placa de uso fácil, con 8 funciones diferentes para cocinar: leche, café, grill, sopa, arroz, freír, pescado y BBQ. También es posible elegir 10 niveles de temperatura de 80 a 270 º C

Dispone de un multisistema de seguridad, protección de sobrecalentamiento, y desconexión automática cuando el dispositivo detecta que no hay ningún recipiente.

Placa de inducción Duxtop

Placa de inducción Duxtop

La placa de inducción Duxtop tiene una placa de Cocción de 2100W con control táctil, pantalla digital LCD, temporizador de 10 Horas, y bloqueo de seguridad.

Estas son sus características principales:

Tiene una hornilla de inducción portátil

Alta eficiencia energética con 20 niveles de potencia predeterminados y 20 niveles de ajuste de temperatura

El panel del sensor táctil viene con pantalla LED

Es un panel de vidrio fácil de limpiar. Al no presentar llama abierta ni elementos de calentamiento, los alimentos no se queman sobre la placa de vidrio extra grande, haciendo que la limpieza sea sencilla – solo límpiela con una toalla húmeda.

Satisfacción 100% garantizada.

La placa de inducción Duxtop tiene certificaciones CE, EMC y ErP, lo que le brindará a usted completa seguridad.

Placa de inducción portátil ultradelgada Heichkell

Placa de inducción Heichkell

Con selector de 8 niveles de potencia entre rangos de 300 a 2000 watios o en grados de temperatura ente 60º o 240º C. La placa de vidrio es de cerámica pulida, fácil de limpiar y resistente a los arañazos. Sólo apta para menaje de cocina (ollas, sartenes, cazuelas...) para inducción con un diámetro máximo de 26 cm.

La encimera se apaga automáticamente en 1 minuto si no hay utensilios de cocina y tiene una función para bloquear. También cuenta con protección contra sobrecalentamiento.

Placa de inducción portátil CIARRA

Placa de inducción Ciarra

Estas son sus principales virtudes.

Alta eficacia energética : El alto rendimiento de cocción y el relativamente bajo consumo de energía hacen de las placas móviles el corazón de cualquier cocina.

Sensible control táctil : Control táctil directo con 8 ajustes de nivel de temperatura entre 60 ℃ y 240℃, y 8 niveles de potencia diferentes(400-2000W), que son suficientes para preparar deliciosos platos.

El temporizador puede ajustarse al minuto durante un período de hasta 3 horas para cocinar automáticamente.

Alta seguridad : Con el bloqueo de seguridad para niños, el reconocimiento automático de la olla, el apagado automático y el indicador de calor residual garantizan mucha seguridad.

Limpieza sin problemas: El campo de vitrocerámica estable y resistente a los arañazos garantiza una limpieza sin problemas y un cuidado fácil.

