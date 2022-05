5 complementos nutricionales para que lleves al máximo tu rendimiento deportivo

No se puede negar que la fiebre por el gimnasio y la actividad física está en constante aumento. Cada vez más gente decide cuidarse y empezar a trabajar su cuerpo con un poco de deporte.

Si eres de esos que se preocupan por su forma física y quiere obtener los mejores resultados, es probable que estés buscando un pequeño empujón. Aparte de alimentarte adecuadamente y descansar bien, existen ciertos complementos que pueden maximizar tu rendimiento.

Por supuesto, ninguno de estos complementos son sustitutivos de nada. Tienes que comer de todo y entrenar con cabeza. Lo que no se puede negar es que, si los usas correctamente, verás cómo tu progreso en el gimnasio se acelera. Y mucho.

A continuación, te traemos una lista de 5 complementos nutricionales que son perfectos para tu rutina de entrenamiento. ¡Desarrolla tus músculos y cuida tu salud al máximo!

Infisport MAGNESIO Citrato Gel 40 g

Infisport Magnesio Citrato Gel 40 g FOTO: FORUM SPORT

Es probable que hayas oído hablar bastante del magnesio. Es un complemento fantástico para reducir la fatiga en tu día a día y que te veas con un extra de energía. Pero no solo eso, sino que también disminuye la aparición de calambres y dolores musculares cuando entrenas.

Se suele utilizar también para mejorar las reservas de glucógeno que trabajan en la conservación de la piel. Si consideras que tu alimentación diaria no tiene suficiente magnesio, estos sobres son perfectos para antes o después de la práctica deportiva.

Tienen un rico sabor a limón que hará más agradable su ingesta. Por si fuera poco son aptos para celiacos, veganos y diabéticos, ya que no llevan gluten, lactosa ni azúcar.

Neo Proline L-CARNITINA 10ml

Neo Proline L-CARNITINA 10ml FOTO: FORUM SPORT

Si eres de esos que busca un mejor rendimiento y definir quemando grasa con mayor velocidad, puede que la L-Carnitina sea tu complemento. Esta sustancia favorece el transporte de la grasa a la célula para quemarla y también mejora la eliminación de ácidos grasos acumulados en tu proceso metabólico.

Los viales de 10 ml son perfectos para tomar justo antes del ejercicio. Mejorarás tu rendimiento y los resultados frente al espejo serán aún mejores. Con un refrescante sabor a lima-limón.

Vitobest CLA + GREEN TEA 70 Perlas

Vitobest CLA + GREEN TEA 70 Perlas FOTO: FORUM SPORT

Siguiendo con productos que favorecen la pérdida de grasa corporal, te traemos un magnífico combinado de CLA (ácido linoleico conjugado) de origen vegetal y té verde. Este té se ha usado desde hace cientos de años de manera natural, sobre todo por culturas asiáticas, por sus propiedades que mejoran el estado físico.

Tiene un sabor neutro y se puede tomar en cualquier momento del día, aunque recomendamos que lo tomes durante las comidas. Puedes tomar una de estas perlas que ayudarán a la termogénesis y la oxidación de las grasas entre 1 y 3 veces por día.

Scitec Nutrition Caffeine 100 cápsulas

Scitec Nutrition Caffeine 100 cápsulas FOTO: FORUM SPORT

Sabemos que es muy probable que tomes un café a diario. O dos. O tres. El caso es que esta bebida tiene ciertas sustancias, como fitoquímicos, que pueden hacer que los efectos positivos de la cafeína se anulen.

Si quieres mejorar tu aporte de cafeína diario y estar más activo durante el día, lo mejor es un complemento de cafeína en cápsulas. Esto te permitirá tomar una dosis más alta de forma cómoda y más exacta que con el café de toda la vida.

Tienen un sabor neutro y son perfectas para que las tomes antes del ejercicio, una hora o media hora antes, concretamente. Cada cápsula te aporta 100 mg de cafeína.

226ers WHEY PROTEIN

226ers Whey Protein FOTO: FORUM SPORT

No podíamos olvidarnos de uno de los complementos más usados por deportistas. Si no has oído hablar aún de la proteína Whey, debes saber que tiene un alto valor biológico. Te aporta todos los diferentes aminoácidos que necesitas para maximizar tu rendimiento en el entrenamiento.

Algunos de estos aminoácidos son difíciles de obtener de manera regular con la alimentación. Con únicamente 115 calorías y un aporte de 23 gramos de proteína por dosis, podrás hacerte deliciosos batidos mezclados con leche o agua que aumentarán tu masa muscular.

Esta proteína Whey es de sabor chocolate, que suele ser uno de los más demandados por los usuarios. Son perfectos para consumir después del entrenamiento, que es el momento de mayor absorción proteica.

Para prepararlo solo tienes que disolver un cazo (unos 30 gramos) en una cantidad de leche o agua de unos 200 o 250 mililitros. Te recomendamos que adquieras un shaker para mezclarlo todo bien y conseguir un delicioso batido espumoso que te entrará fenomenal después de las pesas.

Con todos estos productos, estamos seguros de que vas a conseguir unos resultados extraordinarios. No esperes más y hazte con estos complementos nutricionales al mejor precio. ¡Disfruta del ejercicio de la mejor manera!

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.