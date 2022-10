Lidl convierte tu baño en un spa por menos de 10 euros

La cadena alemana de supermercados Lidl siempre ha llevado al extremo eso de poder ofrecer productos sencillos y multifuncionales por poco dinero. Si es líder en ventas en cuanto a electrodomésticos para la cocina o productos para la limpieza de nuestro hogar, no podemos olvidar su multitud de muebles y utensilios para nuestra casa, que ocupan buena parte de su página web y encontramos también en sus centros físicos.

Uno de esos productos que se convierte en algo imprescindible es aquel que mejora la calidad de las instalaciones que tenemos en casa sin tener que hacer un desembolso grande de dinero, es así como Lidl refleja que sus productos más vendidos son aquellos que nos facilitan la vida cotidiana, la del día a día , y todo ello como decimos sin tener que hacer un gran gasto de dinero.

Cabezal de ducha multifuncional chorro sauna

Lidl tiene a la venta un cabezal de ducha multifuncional que podremos instalar en nuestro baño sin ningún problema y que hará que esta estancia de la casa se convierta en nuestra favorita. El cabezal de ducha contiene boquillas suaves antical flexibles y fáciles de limpiar, y cuenta además con 5 tipos de chorro entre los que podremos elegir según la necesidad que tengamos o del tiempo que dediquemos ese día a la ducha diaria.

Cabezal de ducha multifuncional chorro sauna FOTO: Lidl

Uno de los chorros es el de lluvia. Es un chorro potente ideal para aclarar el champú del cabello. Este chorro de lluvia podremos combinarlo con sauna. Si utilizamos este tipo de chorro podremos disfrutar de una sensación refrescante durante la ducha. El chorro de sauna, otro de los que podemos elegir gracias a este cabezal de ducha, es un chorro plano que envuelve todo el cuerpo en una neblina agradable y que nos transportará al mejor spa. Si lo que nosotros queremos en realidad es masaje y no un spa, tendremos que utilizar el chorro de lluvia y masaje que combina la lluvia y el masaje y que es ideal para activarse durante la ducha y afrontar un día duro. Por último si lo que queremos es relajarnos después de un largo día solo tendremos que utilizar el chorro de masaje que es un chorro concentrado, el cual es ideal para masajear puntos concretos que tengamos sobrecargados, como por ejemplo cualquier músculo tenso.

Este cabezal de ducha multifuncional incluye entre sus elementos 2 juntas estándar y un limitador de caudal. Es fácil de instalar gracias a la conexión estándar de 21 mm (G ½”) y además es apto para todos los sistemas de calentamiento de agua resistentes a la presión como por ejemplo, calefacciones centrales, calentadores de paso, calentadores a presión, etc. No es adecuado para sistemas de agua caliente de baja presión, como pueden ser hornos de baño, depósitos acumuladores sin presión, etc.

Aproveche esta oportunidad porque dentro de poco estará a la venta en las tiendas físicas de Lidl pero si lo suyo son las compras por internet, no se preocupe, ya lo tiene disponible en la web del súper.