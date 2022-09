Lidl tiene el mejor producto para ponerte en forma sin salir de casa

El verano ya nos queda lejano y nos hemos metido de lleno en septiembre (aunque el calor que hace todavía en casi toda España nos hace seguir pensando en las vacaciones) y la mayoría de las personas intenta poco a poco volver a la normalidad, ya sea de trabajo, colegio y sobre todo comidas y ejercicio. La época estival pasa factura y el mes de septiembre es un buen mes para recuperar las rutinas de ejercicios, ya sea si usted quiere volver al gimnasio, o intentar ponerse en forma en casa.

Lidl tiene una gran variedad de productos que podrán ayudarte a poder ponerte en forma sin salir de casa y sin tener que desplazarse a ningún lado, y sobre todo a precios que harán que merezca la pena cuidar su cuerpo, ponerse en forma e intentar encarar este invierno en mejor forma. Y para ello no podrá resistirse a comprar un set de cintas de resistencia que hará que pueda realizar cómodamente ejercicios en casa ya que estas cintas son un producto muy versátil.

Crossfit, un entrenamiento de moda

Aunque el crossfit es un tipo de ejercicio que lleva mucho tiempo de moda, gracias a este set de cintas de resistencia que vende Lidl ahora podrás practicarlo en casa cómodamente y por poco dinero. El uso versátil de estas cintas hace que puedas entrenar todo el cuerpo con una gran variedad de ejercicios. Las bandas o cintas de crossfit están hechas de un material que te ayudará a trabajar la resistencia y la fuerza y quemarás calorías de manera sencilla y segura. Este utensilio no es ni más ni menos que una banda de goma que ofrece una resistencia a nuestro cuerpo, los ejercicios se realizan estirándola y de esta manera trabajamos los músculos que nos interesen.

Set de cintas de resistencia / Crossfit FOTO: LIdl

El set de cintas de resistencia que está a la venta en el supermercado alemán está compuesto por 3 cintas de resistencia, 2 empuñaduras (con mosquetón) y un anclaje para puerta. Las cintas vienen en 3 colores distintos para diferenciar los niveles de resistencia. La baja es de 4-12 kg, la media es de 7-24 kg. Y la alta de 16-36 kg. Además Lidl incluye en este set un anclaje de puerta para ampliar las opciones de entrenamiento. También está incluido tanto una funda con cordón ajustable para poder guardarlo todo y por supuesto unas instrucciones de uso con 8 ejemplos de ejercicios por si es nuevo en este tipo de actividad.

Las medidas de las cintas del set de resistencia son:

Azul (resistencia baja) : Aprox. 208 x 1,3 cm (L x A).



. Gris (resistencia media): Aprox. 208 x 2,3 cm (L x A).



Roja (resistencia alta): Aprox. 208 x 2,8 cm (L x A).



El peso de las cintas de resistencia no excede los 225 g. (esta es la banda de resistencia fuerte) , las demás pesan por debajo. Y el material con el que están fabricados estos productos es el látex (las powerbands con anclaje de puerta) y el poliéster y el caucho para el anclaje de la puerta.

Si eres de los que has decidido que quieres ponerte en forma pero no tienes tiempo para acudir a gimnasio y prefieres hacerlo por tu cuenta, no pierdas el tiempo y acude a Lidl para poder hacerte con este set que se volverá imprescindible en tu vida.