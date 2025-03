¿AirPods por 100 euros? Apple se ha vuelto loco con esta oferta

Llevaba tiempo esperando una buena oferta para renovar mis auriculares y, sinceramente, esta era imposible de dejar pasar. Los Apple AirPods de 3ª generación están con un 35% de descuento, y si alguna vez has dudado en comprarlos, este es el momento. Su calidad de sonido, la comodidad y la batería mejorada hacen que la diferencia con otros auriculares se note desde el primer uso.

Un sonido envolvente que te atrapa desde el primer momento

Apple AirPods de 3ª generación pc componentes pc componentes

Desde que los probé, me sorprendió la ecualización adaptativa, que ajusta el sonido según lo que escuchas, y el audio espacial, que hace que la música y las películas suenen envolventes, como si estuvieras en medio de la acción. Además, los micrófonos con filtrado de ruido hacen que las llamadas sean nítidas, sin ruidos molestos de fondo.

Otro punto fuerte es su diseño: sin almohadillas y súper ligeros, son tan cómodos que ni notas que los llevas puestos. Y con hasta 30 horas de autonomía con el estuche, me olvido de estar cargándolos a cada rato.

Con el 35% de descuento, puedes conseguir los AirPods 3 por solo 109,99€. No sé cuánto durará la oferta, pero lo que sí sé es que vuelan… y no me extraña.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.