Baja de precio la barra de sonido que tu tele estaba pidiendo: 420 W, voces nítidas y graves sin cables

Creo que muchos hemos vivido esta sensación: tienes una smart tv impresionante a nivel visual pero que tienes que utilizar prácticamente al máximo volumen porque tiene un sonido tan plano, que apenas te enteras de lo que están diciendo. Es una faena, pero también es un error común el priorizar la pantalla por encima de todo, y olvidarnos un poco del sonido.

Por suerte, existe una solución más práctica que cambiar de tele, y es apostar por una buena barra de sonido que cambie completamente la manera en la que escuchas tu televisor. Esta barra LG S65Q no solo lo consigue sino que además lo hace a muy buen precio ahora que está de oferta en Amazon, donde se queda a 219 euros. Y es que hablamos de un modelo cuyo precio oficial es de 399 euros. De hecho, en PcComponentes, aun estando de oferta, se queda en 268 euros, mientras que en MediaMarkt está disponible por 341 euros.

No solo hablamos de ahorrarnos 180 euros en esta barra de sonido, sino que además la estaremos comprando en Amazon, y no se me ocurre una tienda que nos pueda dar mayor seguridad. Además, recuerda que en un par de semanas será el Amazon Prime Day 2025. Con él vendrán 4 días de ofertas que, como ya te hemos explicado, serán exclusivas para clientes Prime. Si todavía no lo eres, estás a tiempo de darte de alta para aprovechar este servicio, y este evento exclusivo.

LG S65Q: así es como se debería escuchar una tele

Mientras hay otros modelos que, para funcionar bien, te obligan a llenar el salón de altavoces, esta LG S65Q es mucho más discreta. Solo necesita la propia barra y un subwoofer inalámbrico que podrás colocar donde quieras para sentir los graves más profundos. Incorpora un driver de 6" que será el encargado de darle ese extra de impacto para sin generar distorsión, haciendo que cualquier contenido que estés viendo tenga más presencia.

Gracias a esta barra de sonido percibirás los diálogos más claros, porque cuenta con 40 W y con el modo Clear Voice. Con él no tendrás que subir el volumen hasta límites insospechados para saber lo que están diciendo. Y, a nivel de potencia, será más que suficiente para llenar tu salón de sonido.

Al ser compatible con DTS Virtual:X será capaz de simular un entorno tridimensional, una sensación parecida a estar en el cine, cuando los sonidos vienen de sitios diferentes. También es compatible con Dolby Digital, así que el sonido se reproducirá tal y como fue pensado, con esa separación de canales con la que fue ideado.

Como tiene tanto HDMI como Bluetooth, será muy fácil de vincular con tu smart tv, y también de utilizar. Por los 219 euros que cuesta ahora, cambiará por completo el sistema sonoro de tu smart tv y, con él, la manera que tienes de escuchar las series, películas, partidos... Además, cuando cambies de tele, podrás seguir contando con esta barra de sonido, así que será una inversión a largo plazo.

