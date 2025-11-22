Cómo usar PayPal si eres autónomo: guía para cobrar a tus clientes de forma fácil y segura

*Este artículo incluye consejos, sugerencias e información general. Le recomendamos que siempre realice su propia investigación y considere la posibilidad de obtener asesoramiento fiscal, financiero y jurídico independiente antes de tomar cualquier decisión importante.

Aunque pertenezcan a gremios diferentes, un diseñador, un fotógrafo y un pequeño negocio local tienen en común muchas más cosas de las que parece, especialmente porque todos son autónomos y tienen que hacer frente a los mismos 'retos': captar nuevos clientes, fidelizar a los que ya tienen, emitir facturas, lidiar con la burocracia cada vez que tienen que hacer un trámite, y la más desagradable de todas, 'perseguir' a aquellos clientes morosos que les deben dinero. Está claro que hay ciertas tareas de las que los freelances no pueden librarse y les toca gestionar a ellos mismos. En cambio, existen otras que sí se pueden simplificar.

Y este es el objetivo de PayPal para autónomos, ofrecerte una herramienta que te ayude a simplificar los pagos de tus clientes. Te da la posibilidad de tener una única cuenta, y desde ella, recibir pagos en persona, sobre la marcha y en línea, para que así no tengas que lidiar con múltiples proveedores a la misma vez, cada uno con una necesidad de pago diferente. Las soluciones que ofrece PayPal son tan sencillas, que no hace falta tener conocimientos técnicos para beneficiarse de ellas. Te permite aceptar pagos en persona, en tu sitio web o incluso desde redes sociales.

Te dejamos algunos datos de interés para que veas todo lo que PayPal para autónomos puede hacer por el crecimiento de tu negocio:

Cuando un negocio ofrece PayPal como forma de pago, la probabilidad de efectuar una venta aumenta un 148%.1

El 53% de los consumidores españoles confían en PayPal para garantizar la seguridad de sus pagos online.2

Las empresas que agregaron enlaces de pago a su solución de pago que ya tenían, han visto cómo sus ventas han aumentado un 22% cinco meses después.3

Cobra al momento con solo enviar un enlace

Para que puedan recibir pagos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o enlaces de pago de PayPal, la plataforma ha puesto a disposición de los profesionales autónomos una función que les permite crear un enlace en cuestión de segundos para compartirlo con sus clientes. Una vez el cliente recibe el enlace de pago seguro, podrán pagar con su método preferido en cuestión de segundos: tarjeta, opciones de pago a plazos de PayPal o saldo de su cuenta PayPal.

El mayor beneficio de esta funcionalidad de PayPal es que puedes cobrar más rápido y, además, le pones al cliente el pago 'en bandeja' porque le envías el enlace junto a la factura. Según datos de PayPal, aquellos negocios que añaden enlaces de pago ven cómo sus ventas incrementan en un 22% en los primeros cinco meses después de aplicarlos. Además, al simplificar los cobros, el cliente toma más rápido su decisión de compra, mejorando así su experiencia con tu negocio.

Así de fácil se crean los botones de pago en PayPal

Hoy en día, la mayoría de autónomos digitales cuentan con una web, un blog o algún portfolio colgado online, medios a través de los cuales ofrecen sus servicios. Gracias a los botones de pago de PayPal, te será mucho más fácil vender tus productos en internet, sin necesidad de montar una tienda online ni saber programación: basta con copiar y pegar el código que genera la propia herramienta, y listo.

Para que lo intentas mejor, te lo explicamos con un ejemplo. Si eres diseñador gráfico y vender tus creaciones online, puedes añadir un botón de 'Comprar' de PayPal en tu página web. En escasos minutos, ya podrá ofrecerle a sus clientes una experiencia de pago segura y fluida. Lo mismo para otros profesionales freelance que tengan sus productos o servicios a la venta online.

Recibe pagos sin contacto y sin datáfono

Por si no lo sabías, PayPal, además de ofrecer soluciones de cobro digital para autónomos, también está disponible para freelancers con negocios físicos o que vendan en ferias, mercadillos o evento de forma esporádica. Sí, es posible pagar sin efectivo y sin datáfono gracias a Tap to Pay de PayPal.

Básicamente, TaptoPay se trata de una tecnología sin contacto para cobrar con el móvil sin datáfono. Es decir, transforma cualquier teléfono móvil compatible en un terminal de pago contactless que puede aceptar tarjetas físicas o digitales. Para aprovechar esta funcionalidad, solo necesitas disponer de un móvil, una cuenta en PayPal Business y descargar la aplicación PayPal POS en tu dispositivo.

Proceso para enviar facturas profesionales con PayPal

Los autónomos tienen siempre que emitir facturas y hacer las declaraciones trimestrales y PayPal quiere hacerles este proceso más liviano. Gracias a la facturación de PayPal, es muy fácil crear, enviar y realizar un seguimiento de las facturas sobre la marcha, desde tu ordenador, el móvil o la tableta.

Para que no se te haga cuesta arriba la gestión de tus facturas, PayPal te da la posibilidad de usar una plantilla personalizable para que mantengas la identidad de tu marca, funciones de seguimiento y supervisión y hasta la posibilidad de configurar recordatorios de pago para que no se te pase ni un cobro.

Como has podido ver, si eres autónomo y necesitas tener todo bajo control, gracias a la tecnología de PayPal podrás conseguirlo desde una única herramienta, sin complicaciones. Recuerda que con PayPal para autónomos podrás enviar un enlace de pago, crear botones de pago o cobrar pagos en persona, para así agilizarte con tus tareas empresariales desde un único lugar.

1 Los consumidores son un 148 % más propensos a comprar el mismo producto en un sitio web español que ofrece PayPal como opción de pago que en uno que no lo ofrece. Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

2 Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

3 Según datos propios de PayPal del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024, comparando el volumen de ventas antes y después del uso inicial de enlaces y botones de pago en Europa.

4 TaptoPay funciona en dispositivos con Android 8.0, capacidad NFC y Google Play Services. También funciona en dispositivos iOS a partir del iPhone XS y posteriores.