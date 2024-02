Decathlon tiene la mejor versión de las Adidas más deseadas a mitad de precio

Casi todas las personas nos movemos por impulsos, bueno por eso y en cuestiones de moda por lo que vemos hasta la saciedad en las redes sociales. Si eres de los que llevas meses viendo las míticas zapatillas Adidas Samba y no has sido capaz de encontrarlas, puesto que han estado a la venta y en días se vuelven a agotar y así llevamos un año, no te preocupes ya que Decathlon tiene un auténtico clon de estas zapatillas a la mitad de precio que las Samba y que aún puedes comprar.

Y es que las zapatillas son algo muy personal que se han convertido en todo un “must” temporada tras temporada. El marketing de las marcas, las famosas o las influencers en las redes sociales hacen que un modelo de zapatillas en concreto se pueda vender hasta la saciedad, aunque su precio ronde los 120 euros.

Adidas VL Court

Si te gustan ese estilo icónico de zapatillas como las Adidas Samba o las Gazelle, pero aún no te has decidido a gastarte ese dinero (si es que las encuentras primero en alguna tienda), no te preocupes, ya que Decathlon tiene las Adidas que han llegado para quedarse, son igual de retro que los dos modelos antes mencionados y lo que es mejor aún, valen la mitad que las otras.

Las Adidas estilo retro más buscadas Decathlon

Las Adidas VL Court 3.0 son unas zapatillas que son ideales para caminar por la ciudad. Con la suela de goma color marrón son un clon de las Samba. Si quieres lucir “a la moda” y con un estilo desenfadado y casual, sin duda estas zapatillas van a ser tus imprescindibles. La caña de piel sintética y ante es suave, resistente, elegante y clásica. Todo lo que deseas en unas buenas zapatillas lo puedes encontrar en esas clásicas Adidas que no pasan de moda.

Gracias a su suela de goma obtendrás una buena resistencia a las rozaduras y gracias a la caña de piel sintética con antepié en T podrás obtener una buena sujeción.

Si además tienes la suerte de tener un número de pie pequeño te puedes beneficiar de que Decathlon tiene el mismo modelo en niño con tallas que van de la 35 a la 38, y por supuesto con un menor precio que las de adulto.

Disfruta de unas zapatillas que son cómodas, bonitas y siempre vuelven para estar a la moda.