Desbloqueo por huella, 32GB RAM, 1TB y cuesta menos de 300 euros: el portátil “tipo Lenovo” que necesitas para el nuevo curso

Cuando se acerca el inicio del curso —o una nueva etapa profesional— muchos se plantean renovar el portátil. Pero no todo el mundo puede (ni quiere) gastarse 600 € o más. Para ese perfil, este modelo conocido como LENO 15,6”, que ahora cuesta 298,27 euros en AliExpress, es una opción que está ganando cada vez más protagonismo por lo que ofrece por ese precio: 32 GB de RAM, 1 TB SSD, desbloqueo por huella, Windows 11 y diseño ultraligero. Sí, el nombre suena parecido a "Lenovo", pero no es de la misma marca. Aun así, las valoraciones están siendo bastante positivas para quienes buscan rendimiento razonable y buena capacidad de almacenamiento sin dejarse medio sueldo.

Pantalla grande, buena memoria y detalles útiles que marcan la diferencia

LENO 15,6" AliExpress AliExpress

Lo primero que llama la atención es que pesa solo 1,3 kg y aun así incorpora una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD. Esto lo hace cómodo para estudiar, trabajar con documentos o incluso ver series sin dejarte la vista.

El procesador es un Intel N5095, un chip de la familia Jasper Lake que mejora un 30 % respecto a generaciones anteriores. No es un equipo pensado para juegos exigentes ni edición 4K, pero sí puede mover sin problemas tareas de ofimática, navegación, clases online, herramientas de diseño básico y hasta juegos ligeros como League of Legends o Crossfire.

Los 32 GB de RAM DDR4 le dan soltura incluso con varias ventanas abiertas, y el almacenamiento SSD de 1 TB permite guardar todo sin necesidad de discos externos. Además, cuenta con WiFi dual (2.4G y 5G) para conexión rápida, Bluetooth 4.2, sonido envolvente y batería de 5.000 mAh, suficiente para una jornada de uso moderado.

¿Es buena opción para estudiantes o teletrabajo?

Totalmente. Este portátil está pensado para quienes necesitan un equipo funcional, con buen rendimiento multitarea y suficiente capacidad para trabajar sin quedarse corto a los dos meses. El lector de huellas facilita los inicios de sesión sin tener que escribir contraseñas cada vez, y el teclado retroiluminado permite trabajar de noche o en ambientes poco iluminados.

También puede funcionar como segundo equipo en casa, o para quienes viajan mucho y necesitan algo ligero que se pueda mover sin complicaciones.

¿Un plus inesperado? El diseño es limpio, sin logos llamativos, y no da sensación de “portátil barato”. Aunque no compite con marcas top, por menos de 300 euros no hay muchas alternativas con esta combinación de RAM, SSD y pantalla IPS.

Si estás buscando portátil para este curso —o simplemente necesitas renovar el tuyo sin dejarte un dineral—, este LENO puede ser justo lo que necesitas para empezar bien sin vaciar la cuenta.

