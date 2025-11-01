Si te duelen los ojos al usar pantallas, este monitor puede ayudarte: HP con tecnología Low Blue Light

Quien trabaja o estudia delante de una pantalla sabe lo que es acabar el día con los ojos irritados, visión borrosa o dolor de cabeza. El HP V24ie G5 se ha hecho popular precisamente por eso: incorpora tecnología Low Blue Light, que filtra la luz azul sin alterar los colores, ayudando a reducir el cansancio ocular. Ahora se puede conseguir con un 29% de descuento (109 € en Amazon), convirtiéndose en una de las mejores opciones en calidad-precio para renovar el monitor del escritorio.

Una imagen más suave y sin reflejos, ideal para trabajar o estudiar

HP V24ie G5 Amazon Amazon

Este modelo de HP ofrece una pantalla de 24 pulgadas Full HD (1920 × 1080) con panel IPS antirreflejo, lo que garantiza buena visibilidad incluso con luz natural o artificial intensa. El modo Low Blue Light ajusta automáticamente el espectro de color para reducir la emisión de luz azul sin generar el tono amarillento típico de otros filtros, de modo que la imagen sigue viéndose natural y nítida.

Además, tiene frecuencia de actualización de 75 Hz y tiempo de respuesta de 5 ms, lo que proporciona una experiencia fluida al desplazarse por documentos o durante videollamadas. Incluso quienes lo usan para tareas ligeras de edición o juegos casuales destacan su fluidez y ausencia de parpadeos, gracias a la compatibilidad con AMD FreeSync.

Otro detalle práctico es su base inclinable y marco fino, pensados para adaptarse fácilmente a distintas alturas o configuraciones de escritorio. Por tamaño y resolución, resulta especialmente cómodo para quienes trabajan con texto, hojas de cálculo o tareas de oficina durante muchas horas seguidas.

Una opción equilibrada para el día a día (y con diseño cuidado)

El HP V24ie G5 no busca competir con monitores gaming ni con modelos de gama alta, sino ofrecer comodidad visual, fiabilidad y diseño sobrio para quienes priorizan el bienestar frente a la pantalla. Su carcasa en color negro mate y su formato compacto encajan bien tanto en entornos de trabajo como en espacios domésticos.

Dispone de conexiones HDMI, VGA y DisplayPort, por lo que es compatible con ordenadores, portátiles o incluso consolas. Además, su sistema de control mediante joypad OSD hace más sencillo ajustar brillo, contraste o modos de color con un solo toque.

Pero sin duda, el punto más valorado por los usuarios es su efecto en la vista: menos sequedad ocular y menos fatiga tras varias horas de uso, algo que marca la diferencia si trabajas o estudias a diario frente a un monitor. Por su precio y especificaciones, es una elección práctica y saludable para cualquier escritorio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.