Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas hoy: este es el motivo y las regiones afectadas

Este viernes 31 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre la llegada de un frente activo que afectará a varias zonas de la península.

Se prevén lluvias continuas, rachas de viento y oleaje en algunas regiones, por lo que se aconseja a los ciudadanos tomar precauciones dentro de sus viviendas, como cerrar cortinas y persianas, para minimizar posibles daños.

Lluvias persistentes y viento intenso

La jornada estará marcada por cielos cubiertos en la mayor parte del país, con lluvias de intensidad variable que podrían acumularse especialmente en el noroeste y oeste de la península.

En Galicia, Castilla y León, Extremadura y zonas del centro peninsular se esperan chubascos constantes a lo largo del día.

Las ráfagas de viento alcanzarán intensidad moderada a fuerte, principalmente en zonas costeras y elevadas, aumentando la necesidad de proteger ventanas, balcones y otros elementos expuestos.

Regiones más afectadas

Algunas de las provincias con mayor riesgo son:

Galicia : A Coruña y Pontevedra, con acumulaciones de agua importantes y viento que puede levantar olas de hasta cuatro metros.

: A Coruña y Pontevedra, con acumulaciones de agua importantes y viento que puede levantar olas de hasta cuatro metros. Castilla y León : Zamora, Salamanca y Ávila, donde las precipitaciones serán persistentes y podrán superar los 50-60 litros por metro cuadrado en pocas horas.

: Zamora, Salamanca y Ávila, donde las precipitaciones serán persistentes y podrán superar los 50-60 litros por metro cuadrado en pocas horas. Extremadura y Castilla‑La Mancha: Lluvias moderadas y viento localmente intenso, que aconsejan especial cuidado en zonas bajas y cauces de ríos.

En estas áreas, además de la lluvia, las condiciones de viento podrían causar que objetos en terrazas o balcones se desplazen, por lo que asegurar el entorno es recomendable.

Diversos frentes dejarán lluvias hasta el fin de semana, intensas en el oeste peninsular, con temperaturas otoñales EUROPA PRESS Europa Press

Recomendaciones para los hogares

Cerrar cortinas y persianas durante el episodio ayudará a proteger las ventanas del impacto directo de la lluvia y del viento. También se aconseja recoger cualquier objeto suelto en exteriores, evitar tender ropa al aire libre y mantenerse alejados de cauces o barrancos que puedan inundarse rápidamente.

Ventilar solo durante los periodos de menor riesgo es la forma más segura de mantener aire fresco sin exponer la vivienda.

Evolución prevista

Según AEMET, el frente se irá desplazando lentamente hacia el interior y el este de España a lo largo de la tarde y la noche.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en las zonas mencionadas, mientras que en otras provincias la nubosidad seguirá predominando con lluvias débiles o intermitentes.

Los ciudadanos deben mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y actuar con precaución mientras duren las alertas.