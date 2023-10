Dyson rebaja (y mucho) una de sus aspiradoras más famosas

Dyson ha puesto en oferta, solo durante esta semana, una de sus aspiradoras sin cable más deseada, la V11 Absolute, en la que puedes ahorrar de forma directa 100 euros y otros 125 euros en el kit de limpieza avanzada que incluye de regalo.

Entre otras virtudes, la V11 calcula de forma inteligente el tiempo de funcionamiento y muestra la duración de la batería en la pantalla LCD.

Está diseñada para todo tipo de suelos y cuenta con unas aspas que eliminan los pelos de mascotas y desenredan de forma automática, una tecnología especial que la hace ideal para hogares con mascotas. Se vende en dos colores: níquel y azul.

La oferta incluye algunos de los accesorios más útiles de estas aspiradoras, cinco en concreto: un cepillo, una rinconera, un cargador, un puerto de carga y un accesorio multifunción.

¿Por qué son tan famosas las aspiradoras Dyson?

La multinacional británica Dyson se ha ganado su prestigio en todo el mundo gracias a que no no solo no ha bajado un ápice su calidad en sus 30 años de vida, sino a que está siempre a la última en cuanto a la tecnología que incorpora a sus productos.

Aspiradora Dyson en oferta De Compras La Razón

La web de Dyson ofrece, entre otras cosas, la garantía del precio más barato al eliminar intermediarios gracias a su política de revisión diaria de precios. Además, envío gratuito en 24/72 horas para pedidos antes de las cinco de la tarde y financiación gratis en tres meses.

El comentario más habitual entre los que prueban sus aspiradoras (también en su otra gran especialidad, los productos para el pelo) es siempre el mismo: son tan cómodas y potentes que no tienen comparación con cualquier otro artículo de la competencia.

En el caso de la aspiradora V11, tiene un aluvión de comentarios de clientes entusiastas, que le han otorgado una puntuación de 4,7 sobre 5.