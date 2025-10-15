Habla, escucha y entiende en cualquier idioma: los auriculares con IA que traducen conversaciones en segundos

¿Imaginas viajar sin preocuparte por el idioma? Preguntar una dirección en Tokio, entender a un cliente en Berlín o conversar con alguien en París sin necesidad de sacar el móvil. Eso —literalmente— ya es posible. Los Paekole, unos auriculares con inteligencia artificial integrada, han logrado lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción: traducir conversaciones en tiempo real con una precisión asombrosa.

El poder de hablar sin barreras

Estos auriculares no solo reproducen música o llamadas: escuchan, procesan y traducen automáticamente lo que oyen, tanto tu voz como la de la otra persona. Son capaces de interpretar 144 idiomas y acentos diferentes, desde español, inglés y francés hasta japonés o árabe. Todo con una fluidez natural que sorprende incluso a quienes los prueban por primera vez.

Gracias a sus modos de traducción —cara a cara, interpretación simultánea, videollamada o grabación en vivo— permiten mantener conversaciones naturales sin pausas, como si ambos hablarais el mismo idioma.

Tecnología avanzada y diseño cómodo

Además de su función de traducción, los Paekole son unos auriculares Bluetooth de alta calidad con sonido HD, cancelación de ruido y batería de hasta 60 horas de uso total (10 por carga + 50 con el estuche). Su diseño open-ear ultraligero (solo 8 g por auricular) evita la presión en el oído y permite escuchar lo que ocurre a tu alrededor, ideal para trabajar, hacer deporte o viajar.

Y por si fuera poco, integran un asistente de IA propio que responde preguntas, genera imágenes o realiza tareas rápidas por voz, sin tener que tocar el móvil.

Un antes y un después en cómo te comunicas

Si alguna vez te frenó el idioma, esta puede ser una de esas compras que realmente te cambian la manera de moverte por el mundo. Por solo 32,99 € (descuento del 80% y cupón adicional de 27 €), los Paekole AI Translating Earbuds son una inversión en comodidad, curiosidad y libertad.

