Jordi Cruz tiene claro cuál es el truco para aprovechar cada centímetro en la cocina: este set de Tefal Ingenio

Cocinar bien no solo depende de los ingredientes o de la técnica: también del orden.

Y es algo que Jordi Cruz, uno de los chefs más conocidos de España, repite constantemente: una cocina eficiente empieza por el espacio. Por eso, este set Tefal Ingenio Emotion se ha convertido en el favorito de quienes quieren cocinar como un profesional incluso en cocinas pequeñas.

Su secreto está en el mango extraíble, un diseño inteligente que permite apilar las piezas, meterlas en el horno o servir directamente a la mesa sin ocupar espacio ni ensuciar más de la cuenta.

Diseño pensado por y para cocineros

Este set incluye dos sartenes (22 y 28 cm), un cazo (18 cm), una guisera (24 cm), el icónico mango extraíble y tres accesorios adicionales. Todas las piezas son aptas para inducción, horno y lavavajillas, con un revestimiento antiadherente de alta resistencia que evita que los alimentos se peguen incluso con muy poco aceite.

El sistema de mango extraíble soporta hasta 10 kg de peso y se acopla con un solo clic, garantizando total seguridad y comodidad.

Es la solución perfecta para aprovechar cada centímetro, tanto al cocinar como al guardar.

Ahorro de espacio, tiempo y energía

Además del espacio que libera en los armarios, su diseño compacto también ayuda a ahorrar energía: las piezas distribuyen el calor de forma uniforme, reduciendo el tiempo de cocción y el consumo. Y si te gusta servir con estilo, puedes pasar del fuego al horno y de ahí directamente a la mesa con las mismas piezas.

El Tefal Ingenio Emotion no solo es un set de cocina, es una revolución doméstica: funcional, elegante y duradero. Por 94,99 € (antes 144 €), ofrece calidad profesional, diseño inteligente y la confianza de una marca icónica.

