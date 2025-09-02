El último iPad de 2025 aparece más barato que en Amazon, perfecto para estudiar sin cargar con el portátil

No hace falta cargar cada día con un portátil si tienes algo como esto: el iPad 11ª generación (2025), con chip A16 Bionic y pantalla de 11 pulgadas, se puede conseguir en AliExpress por solo 318,99 euros usando el cupón ESCD40. Es la versión Wi-Fi de 128 GB, ideal para estudiar, tomar apuntes, trabajar en movilidad o incluso sustituir el portátil en el día a día.

Ligero, rápido y más útil de lo que parece para clase o casa

iPad 11ª generación (2025) AliExpress AliExpress

Con el mismo procesador que monta el iPhone 15 Pro, este iPad no se queda corto en rendimiento. Es rápido al abrir apps, permite usar varias a la vez y se mueve con fluidez incluso en tareas algo más exigentes como edición de vídeo básica o dibujo digital. Además, el tamaño de 11 pulgadas (pantalla Liquid Retina) lo hace perfecto para leer, escribir o ver contenidos sin dejarse la vista… ni la espalda.

Funciona con iPadOS 18, lo que permite usarlo como una especie de cuaderno digital, una pantalla secundaria o incluso un centro de trabajo improvisado si se le añade un teclado o un Pencil (no incluidos). También tiene cámara trasera de 12 Mpx, buena para escanear documentos o hacer videollamadas, y la versión que se vende incluye adaptador europeo de regalo, ya que es la versión americana original.

¿Es buena opción frente a un portátil o una tablet Android?

Sí, sobre todo si el uso principal es estudiar, navegar, usar apps de productividad, ver vídeos o gestionar tareas del día. Su punto fuerte es la ligereza combinada con un sistema fluido y versátil, que se lleva bien con otros productos Apple pero también funciona sin problemas por sí solo. No viene con accesorios incluidos, pero permite ampliar posibilidades más adelante si se necesita.

Por menos de 320 euros con el cupón activo, se posiciona como una de las tablets más completas del mercado en esa franja de precio, ideal para estudiantes, profesores o usuarios que quieran una segunda pantalla rápida y fiable para el día a día.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.