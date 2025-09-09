Ligero, rápido y barato: portátil TECLAST con 12 GB RAM y 256 GB SSD por menos de 175 euros

No hace falta gastar más de 600 euros para tener un portátil solvente para el día a día. El TECLAST F16 Pro, que con el código FSES13 se queda en 173,78 euros en AliExpress, es una de esas sorpresas que han ido ganando popularidad entre quienes buscan un ordenador rápido, ligero y con especificaciones equilibradas para uso cotidiano.

Un portátil completo por lo que cuesta una tablet de gama media

TECLAST F16Pro AliExpress AliExpress

El modelo más económico ofrece 12 GB de RAM y un SSD de 256 GB, acompañado del procesador Intel N95, suficiente para tareas de ofimática, clases online, videollamadas o navegación intensiva con varias pestañas abiertas. Su pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas lo hace atractivo para quienes pasan horas delante del ordenador, con buena definición y ángulos de visión amplios.

A pesar del precio, incluye detalles poco habituales en este rango: teclado retroiluminado, conexión USB-C completa, doble puerto USB 3.2 y ranura para tarjetas microSD. Todo ello en un chasis que pesa poco más de 1,6 kg, fácil de llevar en mochila sin sentir que cargas con un portátil antiguo y pesado.

Dos versiones para distintos perfiles

El F16 Pro se vende en dos configuraciones:

12 GB RAM + 256 GB SSD, el más asequible, ideal para estudiantes o como segundo portátil.

el más asequible, ideal para estudiantes o como segundo portátil. 16 GB RAM + 512 GB SSD, que añade más margen de almacenamiento y rendimiento y, además, viene con un ratón de regalo.

Ambos modelos funcionan con Windows 11 Pro, cuentan con batería de 38.000 mWh con carga rápida y conectividad WiFi de doble banda. En definitiva, no buscan competir con ultrabooks premium como los de Dell o Apple, pero sí ofrecer lo esencial para un uso práctico a un precio difícil de igualar.

Un aliado perfecto para el día a día

Por menos de 175 euros, este portátil se coloca como una de las mejores alternativas para quienes quieren un equipo económico pero actual, con buena memoria, almacenamiento rápido y un diseño pensado para durar varios años. Una compra lógica para estudiantes, teletrabajo básico o como portátil familiar en casa.

