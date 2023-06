La mejor solución para los mosquitos y al menor precio la tiene Aldi

Si hay algo que no nos gusta del verano son los insectos que proliferan entre nosotros, sobre todo los mosquitos que se pueden llegar a convertir en un auténtico martirio si somos de los que nos provocan algún tipo de reacción o alergia, o incluso algunas veces sentimos que no podemos descansar bien aunque nos “armemos” y pongamos enchufes eléctricos en todas las habitaciones. Es por ello que cada vez más personas optan por otro tipo de productos para asegurarse que su casa queda libre de estos pequeños insectos. Y no solo de los mosquitos, ya que en esta época estival en la que solemos tener las ventanas abiertas podemos encontrarnos que por estas pueden entrar avispas, moscas y todo tipo de pequeños insectos que gracias al calor se “revolucionan”.

Mosquitera y filtro antipolen, 2 en 1

Aldi tiene a la venta el producto perfecto para poder evitar la entrada de mosquitos y cualquier otro tipo de insectos ahora que el calor se ha instalado ya entre nosotros. La solución que propone el supermercado de origen germano es ideal, ya que es un producto de fácil instalación, que no necesita de herramientas tales como taladros y que es muy barata. Además, este producto es un 2 en 1, ya que la mosquitera que está a la venta próximamente en Aldi tiene un filtro antipolen.

Mosquitera con filtro antipolen ALDI

Esta mosquitera para ventanas con filtro antipolen tiene un tamaño aprox. de 130 x 150 cm y está disponible en diferentes modelos, con colores como el blanco o el gris. La mosquitera viene en un pack de dos mosquiteras e incluye dos cintas de velcro de 5,6 m, para poder ajustarla a la ventana sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta ni hacer agujeros.

Además, con la compra de las mosquiteras se incluye un pack de 3 filtros antipolen. También se incluye una cinta adhesiva para estos de 5,6 m. Por menos de 4 € podrás decir adiós a los mosquitos y las alergias a la vez y con el mínimo esfuerzo. En Aldi no duran mucho los productos así que tocará correr si queremos hacernos con esta oferta.