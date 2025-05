Movistar Plus+ ya no es lo que era: así es la nueva plataforma con cine, series y deporte sin permanencia

¿Te acuerdas de cuando ver Movistar Plus+ era sinónimo de tener el paquete completo de televisión, el router, el decodificador y un lío de facturas? Pues eso ya pasó.

Hoy, Movistar Plus+ es una plataforma de streaming como cualquier otra, pero con algo que las demás no tienen: todo lo que quieres ver, sin complicarte la vida.

Por 9,99 euros al mes, puedes ver películas de estreno, series originales, documentales y los mejores partidos de fútbol... sin ser cliente de Movistar, sin instalaciones y sin permanencias. Solo necesitas conexión a internet.

Fácil de contratar, fácil de usar

Si tienes un Smart TV, un móvil o una tablet, ya tienes lo necesario para ver Movistar Plus+. Puedes registrarte online en solo unos minutos y empezar a ver al momento.

Y si te vas de viaje, puedes descargar los capítulos o películas que te interesen y verlos sin conexión. Perfecto si estás fuera de casa, en el tren, el avión o una segunda residencia sin buena cobertura.

Además, puedes ver el contenido en dos dispositivos al mismo tiempo, lo que significa que puedes compartir la cuenta con alguien y que os salga por menos de 5€ al mes a cada uno. Más fácil y más económico, imposible.

¿Qué incluye Movistar Plus+ por 9,99 €/mes?

Movistar Plus+ fútbol Movistar Plus+ Movistar Plus+

Por 9,99€/mes, la suscripción te da acceso a:

Estrenos de cine, todos los días

Cada día, tienes una película nueva en el catálogo. Desde los últimos éxitos de taquilla hasta cine premiado, europeo, español o de autor. En otras plataformas pagas por cada estreno. Aquí, ya va incluido.

Series que no vas a encontrar en ningún otro sitio

Movistar Plus+ tiene series originales propias, como Rapa, La Unidad, El otro lado, La canción o Las Berrocal, una docuserie que dará mucho que hablar.

Y también incluye series internacionales, muchas de ellas antes que en otros sitios, además de documentales, realities, programas culturales y especiales que van desde el true crime hasta la historia reciente.

Fútbol y deporte de verdad

Si eres de los que sigue la liga, también estás cubierto. La suscripción incluye:

1 partido de LaLiga EA Sports por jornada

por jornada 3 partidos de LaLiga Hypermotion cada semana

cada semana El mejor partido de la Premier League

Las finales europeas: Champions, Europa League y Conference League

Todo sin tener que pagar suplementos ni contratar canales aparte.

Sin cables, sin líos, sin complicaciones

Una de las grandes ventajas es que no necesitas instalar nada. Ni antenas, ni decodificadores, ni técnicos. Entras en la web, creas una cuenta, y listo.

Puedes usar la app de Movistar Plus+ directamente en tu Smart TV, o bien en el móvil, la tablet o el ordenador. También funciona con dispositivos como Chromecast, Fire TV Stick o Apple TV, para quienes prefieren verlo a lo grande.

Y si te cansas o no lo usas, te das de baja tú mismo. No hay permanencia. No hay llamadas. No hay letra pequeña.

¿Quieres conseguir 2 meses gratis?

Nueva tarifa anual Movistar+ Movistar+ Movistar+

Para los que prefieren pagar una vez y olvidarse, existe la opción de tarifa anual: 99,90 euros por 12 meses. Es decir, te regalan dos meses. Perfecto si ya sabes que te va a enganchar alguna serie o si tienes alguien con quien compartirlo.

Una plataforma pensada para todos

La nueva Movistar Plus+ es eso: nueva. Una plataforma que deja atrás la imagen de servicio cerrado y complicado, y se convierte en una opción sencilla, flexible y sin líos. Una plataforma para todos.

No necesitas ser cliente, ni llamar a nadie, ni atarte a nada. Solo tienes que tener ganas de ver buen contenido, porque ahora Movistar Plus+ es tan fácil como hacer clic y empezar a disfrutar.

Cine, series, fútbol y entretenimiento por 9,99€/mes. Sin instalaciones, sin compromisos, y con todo lo que te apetece ver.

Ahora sí, Movistar Plus+ está pensado para ti.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.