120 euros más barato: si prefieres los móviles pequeños, este iPhone está hecho para ti

Ahora que el nuevo iPhone 17 está en boca de todos, podríamos decir que el iPhone 16e ha pasado a un segundo plano. Ahora bien, este último aún no tiene sucesor, y para ello tendremos que esperar hasta 2026. Por lo tanto, es una opción a considerar si estás buscando un smartphone de Apple que no sea demasiado caro. Además, este modelo está muy bien valorado por parte de los usuarios. A modo de adelanto diremos que tiene una puntuación de 4,6 sobre 5 en Amazon.

El iPhone 16e de 128 GB cuesta 709 euros en la web de Apple, pero lo interesante es que se puede conseguir por 589 euros en Amazon o por 629 euros en MediaMarkt, Es un precio increíble para un móvil que tiene mucho recorrido. Recordemos que Apple ofrece un buen soporte a nivel de actualizaciones. Así que, si lo compras, tendrás un smartphone que te acompañará durante muchos años con la última versión de iOS.

Ahorra 120 euros comprando el iPhone 16e en Amazon

Este modelo hereda buena parte del diseño de los iPhone más recientes, con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas que ofrece colores vibrantes, gran nivel de brillo y una nitidez que lo hace perfecto tanto para ver series como para jugar. Su construcción en aluminio hace que mantenga la sensación prémium de otros iPhone más caros, mientras que la resistencia a salpicaduras y el Ceramic Shield en el frontal aportan la durabilidad.

En su interior encontramos el chip A18, por lo que el buen rendimiento está garantizado. Pero lo que realmente marca la diferencia en este iPhone 16e es su compatibilidad con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple que potencia la experiencia de uso. Además, con la llegada de iOS 26 es mucho más útil.

La cámara, aunque más sencilla que la de sus hermanos mayores, cumple con creces para quienes buscan hacer fotos con buena calidad. Además, la autonomía sorprende: hasta 26 horas de reproducción de vídeo. Por otro lado, al incorporar un USB tipo C, la carga y la compatibilidad con accesorios se vuelven más prácticas que nunca.

En definitiva, el iPhone 16e de 128 GB es un móvil que no te decepcionará. Si quieres comprar un smartphone de Apple por primera vez y tienes un presupuesto muy ajustado, o bien quieres renovar tu viejo iPhone y buscas uno que tenga un precio muy competitivo, sin duda, este modelo no tiene rival.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.