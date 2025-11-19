4K, 240 Hz y tecnología QD-OLED: el monitor de tus sueños está más barato que nunca

Pocas veces se presenta una oferta como la que verás a continuación si estás buscando un monitor QD-OLED a buen precio. El Alienware AW3225QF, que es perfecto para un PC gaming y tiene un precio recomendado de 1.199 euros, actualmente está disponible por 794,09 euros en la web de Dell, mientras que en Amazon se puede conseguir por 740,90 euros. Por cierto, estamos hablando del precio mínimo histórico, razón de más para comprarlo.

Además de estar mucho más barato de su precio habitual, este monitor tiene más de 1.300 valoraciones, reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,4 sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 50 unidades. No está de más mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si no quieres dejar pasar esta oportunidad.

Ahorra 449,10 euros comprando el Alienware AW3225QF en Amazon

La calidad de imagen de este monitor es uno de sus puntos fuertes. Su panel curvo QD-OLED de 32 pulgadas con resolución 4K ofrece una nitidez increíble. A esto hay que sumar la compatibilidad con Dolby Vision para un mayor realismo. Con un pico de brillo de 1.000 nits en HDR, la experiencia a la hora de jugar cambia por completo. Los juegos pasan a ser más inmersivos.

Para los jugadores más exigentes, la frecuencia de actualización es tan importante como la calidad visual, y este monitor supera las expectativas. Su tasa de refresco de 240 Hz garantiza una fluidez extrema, mientras que su tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) hace que sea ideal para juegos competitivos. Y tienes una tarjeta gráfica NVDIA, te alegrará saber que es compatible con NVIDIA G-SYNC

Por otro lado, su soporte permite ajustar la altura, la inclinación y el giro, adaptándose perfectamente a tu postura. Esta flexibilidad, sumada a la curvatura del panel, envuelve tu campo de visión de manera natural para que no pierdas detalle de lo que ocurre en los extremos de la pantalla. Para finalizar, hablemos de la conectividad. Este monitor tiene x1 DisplayPort 1.4, x2 HDMI 2.1, x1 USB 3.2 tipo B Gen 1, x3 USB 3.2 tipo A Gen 1 y x1 USB 3.2 tipo C Gen 1.

En definitiva, por 740,90 euros que cuesta en Amazon, te llevas un monitor que ofrece una excelente calidad de imagen, un tiempo de respuesta muy bajo y una frecuencia de actualización de 240 Hz. Si bien hay otros monitores OLED que cuestan más o menos lo mismo, no todos están a la altura del Alienware AW3225QF.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.