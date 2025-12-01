Con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y un procesador de ultima generación, este portátil en oferta es un acierto

Uno de los últimos portátiles que ha lanzado HP está en oferta durante la Semana de Black Friday de Amazon, que termina hoy a las 23:59 horas. Estamos hablando del HP 15-fd2013ns, un portátil de última generación que, por la cantidad de memoria RAM, capacidad de almacenamiento y precio, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 860 euros. Por cierto, este modelo es exclusivo de Amazon.

En el momento de escribir estas líneas, el HP 15-fd2013ns está disponible en Amazon por 859 euros. No sabemos cuántas unidades quedan, por lo que te recomendamos que te hagas con él lo antes posible si finalmente decides comprarlo. Si tenemos en cuenta que es su precio mínimo histórico, es una oportunidad única que no deberías dejar pasar.

Llévate el HP 15-fd2013ns al mejor precio en Amazon

Este portátil es ideal para productividad HP

Más allá de tener un diseño elegante y funcional, lo mejor de este equipo está por dentro. Al abrirlo, nos encontramos con una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas que proporciona una gran nitidez y colores realistas. Por su calidad de imagen y tamaño resulta muy cómoda a la hora de editar documentos, ver vídeos e incluso jugar en la nube a través de Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW.

Pasamos al procesador, y aquí HP se ha decantado por el Intel Core Ultra 7-255U, una CPU de 12 núcleos que, además de ser eficiente, ofrece un buen rendimiento en multitarea. A esto hay que sumar una tarjeta gráfica integrada Intel Arc, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Todo esto, en su conjunto, hace que sea un equipo perfecto para quienes trabajan con muchos programas abiertos. Por cierto, su procesador es compatible con Copilot+, la IA de Microsoft. Para videollamadas cuenta con una cámara 1080p y varios micrófonos con reducción de ruido.

La conectividad también es importante, y aunque este portátil no cuenta muchos puertos, al menos aporta variedad. En el lateral izquierdo hay un puerto USB tipo A, un HDMI, un USB tipo C y una toma combinada para auriculares y micrófono. En la parte derecha incorpora un puerto USB tipo A y el conector de alimentación. Además, incluye Bluetooth y Wi-Fi 6.

Por sus características y precio actual, sin duda, el HP 15-fd2013ns es un equipo que vale la pena comprar. La mayoría de los portátiles en su rango de precio suelen llevar 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, que es la mitad de lo que tiene este equipo. Además, que incluya Windows 11 es otro punto a favor, ya que no tendrás que comprar la licencia por separado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.