75 pulgadas, pantalla QLED y un descuento bestial que deja esta televisión Xiaomi de 2025 a precio mínimo

Lo habitual es pensar que una televisión de gama nueva, y más con un tamaño tan grande, tendrá un precio altísimo. Pero con ofertas como la de la Xiaomi TV F Pro 75 (2026), la historia cambia por completo. Ahora tenemos una oportunidad maravillosa para transformar nuestro salón en una sala de cine con esta smart TV, ya que está rebajada precio mínimo histórico.

Rebajas como la que tiene esta televisión de Xiaomi ya te adelanto que no se ven todos los días. A pesar de tener un precio recomendado de 999 euros, ahora podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 599 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 400 euros. Igualmente, si lo prefieres, en la tienda oficial de la marca también está al mismo precio.

Compra la televisión Xiaomi TV F Pro 75 (2026) al mejor precio

La Xiaomi TV F Pro 75 (2026) es una televisión de nueva gama que no pasa desapercibida por su imponente tamaño y porque es como si tuviésemos un Fire TV Stick 4K Max integrado en ella, aunque de esto hablaremos más adelante. Cuenta con una enorme pantalla de 75 pulgadas que casi alcanza los dos metros de longitud para transformar nuestro salón en una auténtica sala de cine. Y su diseño minimalista le sienta de lujo, pues tiene un acabado metálico y biseles ultrafinos para encajar en cualquier pared.

En cuanto al apartado visual, Xiaomi nos demuestra que sigue subiendo el nivel. Utiliza una tecnología QLED que nos asegura unos colores muy intensos, además de ofrecernos una resolución 4K, compatibilidad con HDR10+ para mejorar el contraste y un Modo Filmmaker, el cual nos garantiza imágenes fieles y sin efectos artificiales al ver películas. Sin olvidarnos de que su tasa de refresco nativa es de 60 Hz, aunque al activar el Modo Game Boost puede alcanzar los 120 Hz bajando la resolución a 1.080p con el fin de mejorar notablemente la experiencia en videojuegos.

El sonido no se queda atrás y está a la altura del tamaño de la pantalla. Monta dos altavoces de 10 W cada uno que no se conforman con sonar de forma nítida, sino que también soportan unas tecnologías Dolby Audio, DTS:X y DTS Virtual:X para disfrutar de un audio envolvente 3D. En la práctica, esto nos permite sumergirnos al completo en películas, series o juegos, sobre todo cuando la escena es de acción.

Como comentábamos anteriormente, otra de las novedades es que llega funcionando con el sistema operativo Fire TV. Este nos da acceso directo a las principales plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+, se puede controlar mediante comandos de voz con Alexa, es compatible con Apple AirPlay y, para rematar, incluye la aplicación Xiaomi TV+, donde nos encontramos una gran variedad de canales gratuitos en directo, series clásicas y documentales.

Para rematar, centrándonos en su apartado de conectividad, viene bien servida para adaptarse a cualquiera de nuestras necesidades. Dispone de Wi-Fi, Bluetooth 5.0, una entrada de red Ethernet RJ45, tres puertos HDMI 2.0, un puerto USB-A y una salida de audio óptica, entre otras cosas. Una combinación que la convierte en una opción muy completa, y más por el precio que tiene ahora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.