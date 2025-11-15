Amazon ha vuelto a rebajar 150 euros el precio de este portátil ASUS con 1 TB de SSD e Intel Core i5

El precio de uno de los portátiles más asequibles de ASUS está una vez más cerca de su mínimo histórico en Amazon, así que, si buscas portátil que sea fiable y ofrezca un buen rendimiento por menos de 550 euros, puede que te interese. Se trata del ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W, y si tenemos en cuenta las reseñas de los usuarios, que son mayormente positivas, es un equipo que vale la pena comprar.

En el momento de escribir estas líneas el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W está disponible en Amazon por 549 euros. Su precio recomendado es de 699 euros, así que estamos hablando de un descuento del 21 %, lo que supone un ahorro de 150 euros. Como no sabemos hasta cuándo estará en oferta, te recomendamos añadirlo a la cesta lo antes posible si al final decides comprarlo.

Un portátil versátil que ofrece un buen rendimiento en las tareas cotidianas

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo ASUS

Bajo un diseño elegante y moderno, este portátil esconde un procesador Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Esto garantiza un rendimiento excepcional en ofimática, a la hora de reproducir contenido multimedia e incluso jugando a videojuegos indie que sean poco exigentes. Para jugar a títulos triple A hay que recurrir a GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming u otra plataforma de juego en la nube.

La pantalla tampoco está nada mal, es un panel Full HD de 15,6 pulgadas que se ve bastante bien en interiores. No obstante, en exteriores con mucha luz, el brillo puede resultar insuficiente, incluso al ponerlo al máximo. Ahora bien, esto es algo que pasa en muchos portátiles de su categoría. Así pues, digamos que cumple, sin más.

Pasamos a la conectividad, y aquí destaca frente a otros portátiles por la cantidad de puertos que tiene: tres USB tipo A, un USB tipo C, un HDMI y una toma combinada para auriculares y micrófono. También cuenta con Bluetooth y Wi-Fi. Por último, no está de más mencionar que viene con Windows 11 Home preinstalado.

Por sus prestaciones y el precio que tiene actualmente, el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W es, sin duda, un portátil muy recomendable. No dejes escapar esta oferta de Amazon y consíguelo por 549 euros, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.