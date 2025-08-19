A precio de reacondicionado este móvil OnePlus con diseño ultrarresistente, 6.000 mAh y una cámara sorprendente

Este año la competencia en la gama alta ha sido probablemente más intensa que nunca, con marcas que han lanzado propuestas capaces de plantar cara a los móviles más premium. Esto obliga incluso a gigantes como Apple o Samsung a no bajar la guardia. Entre esas sorpresas destaca el OnePlus 13, el mejor móvil que la marca ha sacado hasta la fecha, siendo ahora más atractivo que nunca gracias a la increíble rebaja que tiene.

Este flagship de OnePlus salió a la venta nada más comenzar el año por un precio recomendado de 1.029 euros, aunque ahora, gracias a un descuento total de 374 euros, podemos aprovechar para añadirlo a nuestra cesta de la compra por apenas unos 655,06 euros en AliExpress. Y ya te adelanto que es donde más barato lo vas a encontrar, pues en otros comercios como Amazon se está vendiendo por unos 894,33 euros.

Compra el OnePlus 13 al mejor precio con más de 370 euros de descuento

El OnePlus 13 llegó a principios de año para demostrar que dentro de la gama alta también tiene cabida, combinando muy bien estilo y potencia. A nivel de diseño, podemos apreciar que tiene un cuerpo metálico y una trasera de cristal que transmite una sensación premium al tenerlo en las manos, además de una cámara circular trasera le da personalidad propia. Sin pasar por alto que tiene una certificación IP69, lo que significa que aguanta de sobra el polvo y las inmersiones en el agua mejor que nunca.

La experiencia visual es de esas que está a otro nivel, ya que monta una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas que nos conquista con una resolución QHD+ para asegurar una nitidez increíble, una tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz y un brillo descomunal que llega a los 4.500 nits. En la práctica, esto se traduce en que puedes usarlo sin problemas bajo la luz del sol. Y con el fin de evitar cualquier posible susto tras una caída, está reforzada con Gorilla Glass Victus 2.

Dentro es donde realmente se luce, pues lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Elite que va sobrado en cualquier tarea, ya sea usando aplicaciones exigentes o juegos pesados. Asimismo, está preparado para sacarle partido a diversas funciones de IA y se complementa tanto con una memoria RAM de 12 GB como con un almacenamiento de 256 GB. Todo funcionando bajo una capa de personalización OxygenOS 15 basada en Android 15 y con muchas actualizaciones por delante.

Tampoco tenemos dudas de que es uno de los teléfonos con mejor cámara que hemos probado este 2025. En la trasera monta un sensor principal, gran angular y telefoto de 50 MP para hacer todo tipo de tomas con un nivel de detalle que sorprende incluso en condiciones de poca luz, mientras que si le damos la vuelta tenemos una cámara frontal de 32 MP que hace un trabajo brillante. Para rematar, su batería de 6.000 mAh llega a aguantar sin problemas dos días de uso y admite una bestial carga rápida de 100 W e inalámbrica de 50 W para reducir notablemente el tiempo de espera.

