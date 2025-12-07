Si aún no tienes una freidora de aire, esta de Moulinex es la excusa que estabas esperando

En Amazon hay muchas freidoras de aire en oferta, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la Moulinex Easy Fry Max 5L. El mes pasado se vendieron más de 2.000 unidades, así que es un éxito en ventas. Sin duda, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 70 euros. A modo de adelanto diremos que permite cocinar para hasta 6 personas.

Si bien la Moulinex Easy Fry Max 5L tiene un precio recomendado de 119,99 euros, si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por 69,99 euros. Estamos hablando de un descuento del 42 %, o lo que es lo mismo, 50 euros que se quedan en tu bolsillo mientras te llevas a casa una freidora de una marca de toda la vida que no te defraudará. Bien, ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece.

Potencia y facilidad de uso van de la mano en la Moulinex Easy Fry Max 5L

Al estar hablando de una freidora de aire con 5 litros de capacidad, es perfecta para esos días que vienen invitados a casa. Además, olvídate de pelearte con controles complicados; su panel de control es muy intuitivo, permitiéndote configurarla rápido y sin dolores de cabeza. Y un detalle que se agradece mucho es su diseño de toque frío, para que la manejes con total seguridad y comodidad sin miedo a quemarte.

Pero lo verdaderamente importante es cómo cocina, y aquí la Moulinex Easy Fry Max 5L saca pecho con sus 1.500 vatios de potencia. Esto quiere decir que tendrás la comida lista en mucho menos tiempo que en un horno convencional y, lo mejor de todo, de forma mucho más sana, usando muy poco o nada de aceite. Para facilitarte aún más la vida, viene con 10 programas automáticos preconfigurados. Da igual si te apetecen unas patatas fritas, pollo, un buen filete, pescado, gambas o unas verduras; incluso te puedes animar con nuggets, beicon, pizza o un postre, porque esta freidora sabe exactamente qué hacer.

Por último, hay que hablar de lo que pasa después de cocinar, que suele ser la parte que más pereza nos da. Aquí también han pensado en todo, ya que tanto la cesta de freír antiadherente como la rejilla se pueden meter directamente en el lavavajillas, así que mantenerla impecable no te costará ningún esfuerzo. Y si algún día te quedas en blanco y no sabes qué cocinar, la freidora incluye un código QR que puedes escanear con tu móvil o tableta para acceder a un recetario digital.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.