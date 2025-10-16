Dos pantallas OLED a 120 Hz, 16 GB de RAM y 5 cámaras: así es el móvil plegable que hunde su precio

Seamos sinceros. Hay móviles que se compran con cabeza, y otros con esa mezcla de deseo y curiosidad que solo presentan aquellos modelos que son distintos al resto. El HONOR Magic V2 pertenece a esta categoría. Es un móvil que no busca parecerse a ninguno, que es lo más diferente que puedas imaginar y que está dispuesto a demostrar que el futuro ya puede caber en tu bolsillo sin parecer un prototipo.

Podría hablarte de él cualquier otro día del año, pero si lo hago hoy es porque lo podemos comprar muy rebajado, mucho. Piensa que este móvil salió al mercado con un precio oficial de 1.999 euros que, entre tú y yo, me parece una burrada. Es verdad que con la llegada del V3 su precio ha ido cayendo, y que ahora lo podemos ver en PcComponentes a 1165 euros o en Amazon a 899 euros, pero es que en AliExpress se queda a 663 euros si utilizamos el cupón AEES25, así que la bajada de precio es brutal.

Lo podemos conseguir a este precio gracias a esta campaña de AliExpress en la que también podemos utilizar estos cupones que están disponibles:

AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

Compra el HONOR Magic V2 con un descuento increíble

Durante años, los móviles plegables fueron promesas solo al alcance de aquellos que se atrevían a hacer una gran inversión sin tener claro cómo de bien le iba a salir. Pero yo, como usuaria de un móvil plegable, te puedo decir que estoy encantada con él y que me parecen móviles muy cómodos, aunque es verdad que no son para todo el mundo. Para mí es una idea muy bien ejecutada que parece futurista pero que, por fin, está a nuestro alcance.

Aunque en las fotos puede parecer inmenso, es verdad que cuando sostienes el HONOR Magic V2 por primera vez sorprende su delgadez. Cerrado apenas mide 9,9 mm. Y abierto, unos 4,7 mm. Con esto te quiero decir que es más fino que la mayoría de smartphones tradicionales y, cuando salió al mercado su delgadez fue su punto fuerte.

Aun así se ve como un móvil muy bien construido, que no parece frágil, sino que transmite solidez. Piensa que han utilizado titanio en su construcción, así que es un móvil pensado para resistir. No tengas miedo de abrir y cerrar la bisagra, porque está hecha de carbono y tiene más de 400.000 ciclos de apertura garantizados. Evidentemente, nadie los va a contar, pero no te preocupes: no cruje y no se va a romper. Verás que es firme y fluida y que dará gusto abrirla.

Cuando lo usas plegado tiene una pantalla OLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. La experiencia es idéntica a la de un gama alta tradicional, con colores vivos, un brillo máximo de 2500 nits y un cristal resistente que no da miedo tocar. Pero cuando lo abres, ocurre la magia y entiendes el nombre de este móvil. Su pantalla interior OLED de 7.92 pulgadas se despliega como una página de papel digital. En ella todo se ve nítido y fluido, pero con un tamaño mucho más grande. Es ideal para trabajar, para leer, para ver contenido multimedia...

En el interior, el Magic V2 monta un Snapdragon 8 Gen 2. Este chip, aunque ya no es el más nuevo de Qualcomm sigue siendo una referencia en rendimiento y eficiencia. Lo acompañan 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, una combinación que garantiza fluidez absoluta, incluso en la multitarea pesada. Podrás abrir varias apps al mismo tiempo, tener documentos en una mitad de la pantalla y una videollamada en la otra, reproducir vídeo en alta resolución o editar fotos sin que notes que se queda clavado.

El Magic V2 incluye una triple cámara trasera de alto nivel. Su sensor principal de 50 megapíxeles tiene estabilización óptica de imagen y le acompaña un ultra gran angular también de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 20 megapíxeles. También tiene dos cámaras frontales de 16 megapíxeles. Convence por su versatilidad y consistencia y por el equilibrio que muestran las imágenes. Los colores son naturales, el rango dinámico está bien controlado y el nivel de detalle sorprende, incluso con poca luz.

HONOR sorprende al ser capaz de integrar una batería de 5000 mAh en este móvil sin comprometer su grosor. Esto significa que podrás superar la jornada de uso, si haces un "uso normal" de tu móvil. Y, cuando necesites cargarlo, gracias a su carga rápida de 66 W verás que recuperas el 100% de batería en menos de una hora.

Sé que el cambio de un móvil tradicional a uno plegable puede abrumar un poco al principio, pero te aseguro que te acostumbras enseguida. Piensa que, plegado, funciona como un móvil normal. Y desplegado, te da el espacio que antes solo tenías en una tablet. Puedes leer un artículo, editar un documento o ver una serie con comodidad real. Y cuando terminas, lo cierras y vuelve a caber en el bolsillo del pantalón.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.