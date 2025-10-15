5 ofertas de AliExpress que tendrás que mirar dos veces para creértelas

Si te has pasado por AliExpress últimamente te habrás dado cuenta de que tienen una nueva campaña activa que merece mucho la pena. Y, si no lo sabías, ya estoy yo aquí para contártelo. Le han llamado Día de Marcas y, como habrás adivinado, han rebajado algunas de las marcas que más solemos comprar en AliExpress. Me refiero a Xiaomi, Sony, Nintendo, OPPO, Samsung y un largo etcétera.

Como siempre, mi recomendación es que dediques algo de tiempo a bucear en esta campaña que está repleta de ofertas que nos gustaría ver más a menudo, porque hablamos de descuentos realmente potentes. Y, a los descuentos que ya ves activos, podrás añadir un descuento adicional aplicando alguno de estos cupones, que deberás elegir en función del importe de tu cesta:

AEES40 : 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros

: 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

Ya he dicho que lo mejor es que tú mismo dediques algo de tiempo a esta promoción, porque solo tú sabes lo que estás buscando y lo que te vendría bien comprar. Pero, como yo ya le he dedicado toda esta semana, te dejo aquí con algunas de las ofertas que más han llamado mi atención, ya sea por su precio o por lo difícil que es encontrar descuentos tan amplios en estos productos.

Las 5 mejores ofertas del Día de Marcas de AliExpress

HONOR 400 Pro: hace solo unos meses que este móvil salió al mercado, y lo hizo dispuesto a revolucionarlo. La novedad de HONOR incluye un sensor principal de 200 megapíxeles para que tus fotos se vean especialmente nítidas, e inteligencia artificial para mejorarlas. Monta un procesador Snapdragon 8 Gen 3 que viene acompañado de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno para que no se te quede corto en ningún sentido. Obtendrás el mejor precio si introduces el cupón AEES40 en el momento de hacer la compra.

Samsung Galaxy S25 FE: como buen Fan Edition, esta versión coge la esencial de S25 y hace algunos recortes muy bien medidos para ofrecer lo mejor de su hermano mayor, pero a un precio mucho más contenido. Monta el procesador Exynos 2400 y la misma pantalla Dynamic AMOLED 2X, así que lo más importante sigue estando ahí. También tiene un muy buen sistema fotográfico y está disponible en la versión con 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Con el cupón AEES40 conseguirás el mejor precio posible.

iScooter iX4: una muy buena opción si estás cansado de depender del transporte público para llegar al trabajo o para volver a casa. Este patinete eléctrico tiene un motor de 800W y una autonomía de 45 km. Aunque viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa, es capaz de alcanzar los 45 km/h, y sus neumáticos de 10" absorber el impacto del terreno. Con el cupón AEES40 conseguirás el mayor descuento.

OnePlus Watch 3: probablemente nunca me canse de hablar de este reloj que ofrece 5 días de autonomía y la posibilidad de comprobar tu salud generan en tan solo 60 segundos. Incorpora un GPS de doble frecuencia para mejorar la precisión y su bisel en aleación de titanio lo hace más duradero. En este caso, necesitarás utilizar el cupón AEES12 para rebajarlo.

HONOR Pad X8a: esta tablet de HONOR llega para demostrar que no necesitar gastarte 500 euros para tener todo lo que necesitas. Tiene una pantalla de 11 pulgadas, una batería de 8300 mAh y un altavoz cuádruple para que puedas disfrutar de cualquier contenido multimedia con calidad. Funciona con Snapdragon 680, tiene 4 GB de RAM y está disponible en la versión de 64 y de 128 GB de almacenamiento. El cupón AEES08 te ofrece el mayor descuento.

No olvides que esta es solo una pequeña muestra de todo lo que puedes encontrar, porque ya ves que hablamos de una amplia variedad de productos y de cientos de euros de descuento, que no es ninguna broma. Así que si estabas esperando el momento perfecto para cambiar de móvil, comprar una tablet, unos auriculares o la nueva Nintendo Switch, este es el momento perfecto para hacerlo.

