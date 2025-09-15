Cae el precio de este iPad multiusos con 11 pulgadas, 128 GB y 5G (es la mejor tablet barata de Apple)

Si estás buscando una tablet que lo haga todo, el iPad de 11ª generación es una de las mejores opciones. Ideal tanto para entretenimiento como para estudiar o trabajar, ofrece un rendimiento de primer nivel. Además, en estos momentos podemos encontrar su versión con 5G más barata que de costumbre, así que es perfecta para la vuelta al cole.

Esta novedosa tablet de Apple en su versión Cellular salió a la venta por un precio recomendado de 569 euros, que es a lo que se vende en la tienda oficial de la marca, aunque ahora puedes aprovechar para llevártela a uno de sus precios más bajos hasta la fecha, ya que tiene un descuento de 40 euros que la deja por unos 529 euros en Amazon (al igual que en otros comercios como MediaMarkt o PcComponentes). Mientras que su versión básica también está rebajada por un tentador precio de 375 euros en Amazon.

Compra el iPad de 11ª generación al mejor precio con descuento

iPad (2025) Apple

El nuevo iPad (2025) no solo es la opción más económica que puedes encontrar en el catálogo actual de la marca, sino que también se presenta como la mejor tablet que puedes encontrar por su rango de precio. Y es que el mayor cambio de esta nueva generación está en su interior, ya que integra nada más y nada menos que el chip A16 Bionic, un procesador compuesto por una CPU de 5 núcleos, una GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para garantizarnos fluidez en todo tipo de tareas.

Por otro lado, lo acompañan una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB en su versión más básica, es decir, el doble de capacidad con respecto a su predecesora. Sin olvidarnos de que este modelo en oferta dispone de una conectividad 5G para navegar por internet en cualquier lugar y recibir llamadas sin depender de nuestro smartphone. Eso sí, a pesar de llevar pocos meses en el mercado, no es compatible con las nuevas funciones que trae Apple Intelligence.

En cuanto a su diseño, Apple ha decidido no arriesgar y mantener la fórmula al apostar por una carcasa de aluminio 100% reciclado, bordes rectos y un botón superior con Touch ID. A lo que debemos sumarle un ligero peso de 477 gramos para sostenerla con una sola mano o transportarla cómodamente.

Algo similar ocurre con el apartado visual, pues seguimos teniendo una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas que, son sus luces y sus sombras, se ve realmente bien. Esto se debe a que llega a ofrecernos una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits, una tecnología True Tone y compatibilidad con millones de colores.

Otras características a resaltar son que incluye una cámara trasera de 12 MP que nos permite grabar hasta en 4K, una cámara frontal de 12 MP situada en el lateral de la pantalla para ofrecer un ángulo más natural en videollamadas y un apartado de autonomía bastante competente, puesto que incorpora una batería de 8.686 mAh que asegura hasta 10 horas de navegación por internet vía Wi-Fi. Y obviamente llega funcionando con iPadOS 18 y se seguirá actualizando durante varios años.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.