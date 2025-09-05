El Apple Pencil celebra su décimo aniversario como motor de creatividad y productividad del iPad

La semana que viene no solo se celebrará el próximo evento especial de Apple en el que se esperan novedades como los nuevos iPhone 17, sino que también será el décimo aniversario de un producto mítico de la compañía: el Apple Pencil. Un 9 de septiembre de 2015 se presentó su primera generación para redefinir lo que se podía hacer con un iPad y la forma de usar la tablet.

Una década después, el Apple Pencil ha sumado tres generaciones más hasta llegar al último modelo: el Apple Pencil Pro. Y no hay mejor forma de celebrar este aniversario que repasando su evolución y todas las posibilidades que ofrece un accesorio que para muchos resulta imprescindible, ya sea para dibujar o tomar notas.

Diez años y cuatro generaciones

El Apple Pencil ha dejado de ser un simple lápiz digital para transformarse en una herramienta imprescindible dentro del ecosistema de Apple. A lo largo de estos años, se ha convertido en el aliado perfecto del iPad, abriendo un abanico de funciones que van desde lo más creativo hasta lo más productivo.

Entre sus utilidades destaca la posibilidad de personalizar flujos de trabajo, convirtiéndose en un complemento esencial para quienes utilizan el iPad en el día a día. Además, su integración con Apple Intelligence permite editar imágenes con precisión, eliminar elementos no deseados o dar rienda suelta a la creatividad en apps de diseño como Procreate.

Más allá del arte digital, el Apple Pencil es también un recurso valioso para la organización personal. Desde tomar notas escritas a mano hasta planificar proyectos o diseñar mood boards, la herramienta aporta una naturalidad única que acerca lo digital a lo analógico, facilitando la creación de flujos de trabajo complejos de manera intuitiva.

La versatilidad del Apple Pencil ha impulsado procesos creativos híbridos, en los que los bocetos se convierten en la base para vídeos, superposiciones o contenido interactivo. Su perfecta integración con el iPad y el ecosistema de apps representa una década de innovación que redefine la forma en que las personas se relacionan con la tecnología.