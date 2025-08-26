La cafetera automática más vendida está hoy de oferta

El ritual de preparar café ha cambiado mucho en los últimos años. Las cápsulas prometieron rapidez, las cafeteras manuales se quedaron para los más puristas y, en medio de todo, apareció una categoría que ha conquistado a miles de usuarios: las cafeteras superautomáticas. Son máquinas que lo hacen todo, desde moler el grano hasta servir la taza ya lista para que la disfrutes.

Entre ellas, una de las más populares es la De'Longhi Magnifica S, una de las cafeteras más vendidas y que nunca antes había visto de oferta en AliExpress. Al utilizar el cupón A4AESBS45 se queda en 254 euros, lo supone un descuento de 266 euros respecto a su precio oficial de 520 euros, que es el que marca en la web de De'Longhi. Además, la envían desde España para que la puedas recibir en un par de días, y tiene envío y devolución gratis para darte un extra de tranquilidad al hacer tu compra.

Esta cafetera forma parte de la campaña Vuelta al Cole de AliExpress, que nos está dejando una interesante cantidad de ofertas.

De'Longhi Magnifica S: la cafetera superautomática que convierte tu cocina en una cafetería

A simple vista podemos decir que la Magnifica S se presenta con un diseño sobrio gracias a su acabado en negro brillante. No es un modelo que busque llamar la atención, sino encajar fácilmente en cualquier tipo de cocina. A pesar de lo que pueda parecer en las fotos, tiene un diseño compacto con poco más de 23 centímetros de ancho, así que resultará perfecta si tienes un espacio limitado en la cocina. El panel de control apuesta por controles físicos con indicadores luminosos, un enfoque clásico frente a las pantallas táctiles.

La clave de esta cafetera está en su molinillo cónico de acero inoxidable que ofrece 13 niveles de molienda. Con él podrás ajustar la intensidad y el sabor de cada café, algo que marca la diferencia con respecto a las cápsulas. También es interesante decir que cuenta con un sistema que permite preparar dos cafés a la vez, lo que la hace ideal para parejas o familias.

Este modelo apuesta por un espumador manual clásico, conocido como panarello. No es algo automático sino que tú controlas el proceso colocando una jarra con leche fría bajo el vaporizador, decidiendo si quieres calentarla o espumarla para obtener esa microespuma propia de las cafeteras. En función del tiempo que dejes la lanza, podrás conseguir desde una espuma ligera hasta una más densa para cafés con leche. Es verdad que requiere algo de práctica, no es algo tan sencillo como pulsar un botón y listo, pero en cuanto la domines te encantará el resultado.

Al poder ajustar la cantidad de café, el nivel de molienda o la leche que vas a incorporar, podrás experimentar hasta encontrar el punto perfecto en tu taza. Y, para hacerlo todo más llevadero y minimizar su mantenimiento, tiene programas automáticos de enjuague y descalcificación con los que la máquina se limpiará a sí misma, con la mínima intervención por tu parte.

Con todo esto, entenderás que no es casualidad que sea una de las cafeteras más vendidas, y es que es tremendamente práctica. Ofrece un café recién molido en cuestión de segundos, es muy fácil de limpiar y está hecha para ser duradera. Nunca la había visto tan barata como hoy, así que es una excelente oportunidad para hacerse con ella.

