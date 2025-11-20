La cafetera superautomática que está enamorando en Amazon hoy cuesta mucho menos

Hay un momento del día que nadie te puede quitar. Ese en el que la casa sigue en silencio, en el que la luz entra suave y vas decidiendo cómo quieres empezar. A algunos les despierta salir a correr, otros acostumbran a mirar el móvil. Y también estamos quienes necesitamos el primer café cuanto antes, como ese momento de calma antes de que realmente comience el día.

Por eso las cafeteras automáticas tienen algo de especial, porque convierten ese instante en ritual. Te esperan sin prisa, trabajan por ti, llenan el aire de aroma y hacen que la primera taza sepa a "esto es estar en casa". La De'Longhi Rivelia, con su acabado en color arena, entra precisamente ahí: en tu cocina, en tu mañana, en tu rutina.

Es una cafetera de gama alta, de ahí que tenga un precio oficial de 699,90 euros, tal y como puedes comprobar en la web de De'Longhi. Pero el Black Friday 2025 ya ha empezado en Amazon, y ha vuelto a hacer su magia. Con esto te quiero decir que ahora podemos comprar esta cafetera por 498 euros y ahorrarnos 200 euros en su compra. Por supuesto, el envío es gratis y, para facilitar las compras navideñas, Amazon ha ampliado el periodo de devoluciones gratis hasta el 6 de febrero, seas o no cliente Amazon Prime.

Tecnología que siente el café: 19 bares, doble depósito de grano y Bean Adapt

Sé que la cocina no es un sitio donde nos sobre el espacio, pero estarás deseando hacerle hueco a esta cafetera que, en su color arena me parece especialmente bonita. En cualquier caso, si eres más clásico, también la tienes disponible en color negro. Creo que le da a la encimera una presencia serena, elegante, sin estridencias. Es una de esas máquinas que no quieres esconder y que tampoco invaden el espacio.

El ritual que ofrece empieza con el sonido del grano recién molido. Y es que aquí trabajarás siempre con café en grano, nada de café premolido que ha perdido el aroma en el envase. Algo que me encanta de esta cafetera es que tiene dos depósitos intercambiables de 250 gramos, algo muy poco habitual. Es una idea tan simple como brillante, que te permite tener siempre dos perfiles de café listos, ya sea café normal y descafeinado, o uno más delicado y otro más tostado.

El molinillo tiene 13 niveles de molienda para que puedas controlar la intensidad de tu café, pudiendo conseguir desde un espresso denso y profundo hasta una extracción más ligera. Si buscas un café con cuerpo, eliges un molido fino. Si prefieres un sabor menos intenso, algo un poco más grueso. Pero la verdadera magia está en la tecnología Bean Adapt, que analiza el tipo de café que estás utilizando para ajustar el grosor de la molienda, la dosis y la temperatura de extracción. Casi parece magia.

Algo que diferencia a las cafeteras automáticas del resto, es que te permiten personalizar cada taza de café que prepares, pudiendo elegir la intensidad, el tamaño, la temperatura, si te gusta más largo o más corto... Y, como no a todos nos gusta de la misma manera, esta De'Longhi permite crear hasta 4 perfiles de usuario distinto, donde cada uno podrá guardar sus preferencias para recuperarlas pulsando un botón. Solo tendrás que ajustarlo una primera vez para dejarla guardada.

También puedes recurrir a sus ocho recetas automáticas que lo hacen todo más fácil. A través de su pantalla tácil a color podrás elegir un espresso de tiro corto, un café doble, uno largo, americano, capuchino, latte... Incluso podrás elegir un café frío auténtico, algo que agradecerás en los meses de calor. Y, aunque sean recetas predeterminadas, no son rígidas, puedes ajustarlas a tu gusto y luego guardarlas en tu perfil. Así cada receta es tuya y está configurada a tu gusto.

En cuanto a la leche, la Rivera apuesta por una varilla de vapor manual que te devuelve el control sin complicarte la vida. Te permite decidir cómo quieres la leche cada día e ir creando esa inconfundible capa de espuma digna de tu cafetería favorita. Será un vapor firma y constante que mantiene la presión justa para que esa capa de leche aguante.

Y, ojo a esto: la máquina se limpia sola. Cada vez que la enciendes o la apagas, hace un ciclo rápido de enjuague interno que evita la acumulación de residuos y mantiene los conductos limpios para que el café sepa siempre a café. Además viene con programas automáticos de descalcificación, avisos en pantalla cada vez que necesita atención y ajustes que reducen la temperatura si detecta exceso de cal.

Cuando sumas todo esto, aparece lo que más importa: esa sensación de paz cada vez que vayas a preparar un café. Esta De'Longhi Rivelia estará siempre lista, cada vez que la necesites. Ahora que tiene 200 euros de descuento es una de esas oportunidades que no suelen repetirse y que solo podríamos ver en un momento como Black Friday. Así que si quieres cambiar la forma en la que empiezas cada día, aquí tienes la excusa perfecta.

