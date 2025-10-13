Caída de 125 euros en este portátil HP con Intel Core i5, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD

Si ha llegado la hora de decir adiós a tu viejo portátil y estás buscando uno que, además de ofrecer un buen rendimiento, venga con el sistema operativo de Microsoft y sea asequible, sin duda, el HP 15-fd0163ns es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 475 euros. Más allá de tener un 21 % de descuento, también cuenta con reseñas positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4 estrellas sobre 5.

No hace falta comprar un portátil de gama alta si el uso que vas a darle es principalmente ofimática, editar fotos de forma casual y entretenimiento, como puede ser ver vídeos o jugar a videojuegos retro. Ahora bien, sobre esto último, no tiene una tarjeta gráfica dedicada, por lo que no estamos hablando de un equipo gaming. Por lo tanto, no esperes que mueva títulos triple A, pero da la talla en indies.

Hazte con el HP 15-fd0163ns al mejor precio en Amazon

Al tener un puerto HDMI, este portátil permite conectar un monitor HP

Por 474 euros te llevas un portátil que no está nada mal en cuanto a características. Para empezar, y si nos centramos en la conectividad, tiene dos USB tipo A, un USB tipo C, un puerto HDMI, una toma para auriculares, Wi-Fi y Bluetooth. Si bien no es el portátil con más puertos, podríamos decir que cumple, si lo comparamos con otros equipos de su segmento.

La pantalla tampoco está nada mal, tiene un panel Full HD de 15,6 pulgadas, por lo que es posible editar documentos cómodamente. A nivel de rendimiento, su procesador Intel Core i5-1334U y los 16 GB de RAM hacen que todo funcione de manera rápida y fluida. A esto hay que sumar un SSD de 512 GB. Esto debería ser más que suficiente para la mayoría de los usuarios. ¿Y que hay de la GPU? Este portátil lleva una Intel Iris Xe, que ofrece un buen desempeño en multimedia.

Volviendo al sistema operativo, si prefieres GNU/Linux antes que Windows 11, en un principio no tendrías que tener ningún problema a la hora de instalar tu distro favorita. Te recordamos que esto lo puedes hacer sin borrar Windows del SSD. Durante la instalación puedes elegir cuánto espacio deseas asignarle a Linux.

Aunque hay otros portátiles que cuestan más o menos lo mismo que el HP 15-fd0163ns, no todos están a la altura. Por eso, te recomendamos no dejar pasar oferta. De hecho, su precio roza el mínimo histórico, razón de más para añadirlo a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.