Caída de 30 euros en estos auriculares CORSAIR con sonido 7.1 y diseño ultraligero

Si ha llegado la hora de cambiar los auriculares que usas habitualmente, te recomendamos que eches un vistazo a los CORSAIR HS65 SURROUND. Estos auriculares con cable tienen un precio recomendado 89,99 euros, pero actualmente están en oferta y se pueden encontrar por 59,96 euros en Amazon o por 59,99 euros en la web de CORSAIR. No es el mínimo histórico, pero casi. En agosto de 2024 llegaron a costar tan solo 59,49 euros. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlos.

A la pregunta de qué opinan los usuarios de estos auriculares, la mayoría hablan bien de los CORSAIR HS65 SURROUND en sus reseñas, y esto se ve reflejado en la puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Así que, si buscas unos auriculares multiplataforma que tengan un precio competitivo y sean de calidad, estos son una apuesta segura.

Unos auriculares hechos con materiales de calidad que ofrecen sonido envolvente 7.1

Estos auriculares gaming han sido diseñados pensado en la comodidad y calidad de audio. Con un peso de apenas 282 gramos, son muy ligeros, y apenas ejercen presión sobre la cabeza. Están construidos con materiales de primera calidad y refuerzos de metal, lo que no solo garantiza una mayor durabilidad, sino que además le da un toque más elegante.

En el apartado técnico, la calidad de audio está asegurada gracias a sus controladores de neodimio de 50 mm ajustados a medida que permiten disfrutar de un rango sonoro muy amplio. Además, incluyen un adaptador USB que es imprescindible usar si quieres sonido envolvente Dolby Audio 7.1 (solo en PC). También es necesario instalar el software CORSAIR iCUE para personalizar el perfil de audio a tu gusto.

Para que puedas hablar con tus amigos cuando juegas online, CORSAIR se ha decantado por poner un micrófono omnidireccional que captura la voz de forma clara y nítida. Para silenciarlo durante una partida, solo tienes que abatirlo para que tus compañeros de equipo no te escuchen. En cuanto al control de volumen, está en la parte posterior del auricular izquierdo.

En definitiva, por menos de 60 euros, te llevas unos auriculares compatibles con PC y cualquier dispositivo que tenga un conector jack de 3,5 mm, audio envolvente y un micrófono omnidireccional abatible. Sin duda, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo en su rango de precio.

