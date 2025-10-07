Calidad al mejor precio: esta smart TV con una enorme pantalla QD-Mini LED de 75 pulgadas tiene un ofertón

Cuanto más grande es una televisión, mayor suele ser su precio. Y si además incorpora tecnologías de última generación para ofrecer la mejor calidad de imagen, el coste puede dispararse por las nubes. Por eso, conviene aprovechar ofertas como que tiene en estos momentos la TCL 75Q6C, pues por tiempo limitado la tenemos disponible con su mayor descuento hasta la fecha.

Esta televisión de TCL tiene un precio recomendado de 1.149 euros que ahora podemos dejar en el olvido, ya que tiene un descuento exclusivo para clientes Prime que la deja por tan solo unos 853,99 euros en Amazon, es decir, casi 300 euros más barata. Nunca antes la habíamos visto tan rebajada y ya te adelantamos que en ningún otro comercio la verás por este precio.

Compra la televisión TCL 75Q6C a precio mínimo histórico

La TCL 75Q6C es otro de esos televisores de nueva generación que reflejan perfectamente la filosofía de la marca, pues nos ofrece muchísimo por un precio más accesible que la competencia. Más allá de tener un diseño ultrafino y sin apenas marcos, el principal atractivo de este modelo es que nos encontramos con una enorme pantalla de 75 pulgadas, la cual hace uso de una tecnología QLED que nos garantiza una amplia gama de colores más vivos y una retroiluminación Mini LED para mejorar notablemente tanto la iluminación como el contraste de cada escena

Pero eso no es todo, ya que, además de brindarnos una resolución 4K UHD para disfrutar de imágenes ultrarápidas en cualquier contenido que veamos, tiene una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG, lo que se agradece a la hora de ver películas en las principales plataformas de streaming o incluso jugar.

Otro de sus grandes atractivos es el software. Ejecuta el popular sistema operativo Google TV, que a día de hoy sigue siendo uno de los más completos. No solo por darnos la posibilidad de descargar una gran variedad de aplicaciones, sino porque también integra Google Assistant, para controlar la televisión por voz, y Chromecast, para reproducir ese vídeo que estamos viendo desde nuestro móvil directamente en la pantalla, entre otras cosas.

Y tampoco podemos pasar por alto que el verdadero director de orquesta es un procesador AiPQ Pro que lleva instalado en su interior. Este se encarga de optimizar tanto la imagen como el audio en tiempo real con la ayuda de la inteligencia artificial. De hecho, hablando sobre su sonido, dispone de dos altavoces y un subwoofer firmados por Onkyo que trabajan en conjunto para alcanzar una potencia RMS de 40 W, a lo que debemos sumarle que soportan unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS Virtual:X.

Mientras que si nos centramos en su apartado de conectividad, este modelo incluye Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, puerto LAN Ethernet, USB-A, una salida óptica de audio y, mucha atención, tres puertos HDMI, uno de ellos HDMI 2.1 para permitirnos aprovechar al máximo el rendimiento gráfico de nuestra consola u ordenador. En definitiva, es una gran smart TV para montar tu propio cine en casa.

