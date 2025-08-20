Calidad de sonido superior y hasta 30 horas de autonomía en estos auriculares Sony que están más baratos por tiempo limitado

Ya está aquí la promo Vuelta al Cole de AliExpress con muchos productos en oferta, así que te recomendamos que eches un vistazo por si ves algo que te pueda interesar. Por ejemplo, los Sony WH-1000XM5 pueden ser tuyos por menos del precio de venta recomendado. Estamos hablando de unos auriculares inalámbricos que son una pasada. En cuanto al vendedor, es de confianza. De hecho, tiene reseñas muy positivas y ha vendido más de 700 unidades.

Ahora puedes comprar los Sony WH-1000XM5 en AliExpress por 255,05 euros. Esta oferta finaliza el 27 de agosto a las 23:59 euros, pero si finalmente decides hacerte con estos auriculares, será que seas rápido, no sabemos cuántas unidades quedan disponibles. Por cierto, es un producto oficial. Sobre esto último, el vendedor promete haber obtenido la autorización de la marca y firmado una carta de compromiso de autenticidad del artículo.

Hazte con los auriculares Sony WH-1000XM5 por 255,04 euros en AliExpress

Sony ha hecho un gran trabajo con estos auriculares, no solo los ha diseñado pensado en la comodidad, sino también pensando en ofrecer sonido prémiumy una cancelación de ruido de primer nivel. Aquí tenemos que destacar sus almohadillas que, además de ser muy suaves, apenas ejercen presión. En cuanto a la diadema, es ajustable y garantiza un ajuste firme.

La calidad de sonido es, sin duda, otro de sus puntos fuertes. Su controlador ofrece una fidelidad de audio excepcional. Además, son compatibles con audio de alta resolución. Ahora bien, lo que realmente los diferencia de otros auriculares de su categoría es la cancelación de ruido, que es impresionante por lo bien que funciona. Para esto, cuentan con un un sistema de cuatro micrófonos en cada auricular que eliminar con mayor precisión el ruido ambiente.

Otras características que merece la pena mencionar son el control de sonido adaptativo, la función Speak-To-Chat que pausa automáticamente la música cuando empiezas a hablar, y el audio espacial personalizado con compatibilidad con 360 Reality Audio para una experiencia más envolvente. A todo esto hay que sumar una batería con una impresionante autonomía de hasta 30 horas.

No lo dudes más y aprovecha esta oferta de AliExpress antes de que finalice, no te arrepentirás. Ahora que los Sony WH-1000XM5 se pueden conseguir por 255,04 euros, hay pocas alternativas en su rango de precio que estén a la altura.

