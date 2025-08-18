Casi a mitad de precio este bestial altavoz JBL que ofrece un sonido brutal y que sirve como batería externa

Los altavoces portátiles son la mejor opción para escuchar música allá donde vayas y dar ambiente a esos planes que surgen con amigos. Además, cada vez van un paso más allá, pues vienen con nuevas funciones que nos permiten sacarle más partido. Un claro ejemplo de esto es el JBL Charge 5, un modelo que destacan tanto por su potencia como por permitirnos cargar nuestros dispositivos. Y si te das prisa, ahora está disponible a precio de outlet.

Olvídate de pagar los 199 euros de precio recomendado que tiene este altavoz, porque tras la salida de sucesor no ha parado de bajar. Tanto que ahora mismo tiene un precio nunca antes visto de 109,99 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 90 euros con su compra. Mientras que en MediaMarkt o PcComponentes también está rebajado, pero por unos 139 euros.

Compra el altavoz JBL Charge 5 con un descuento del 45%

El JBL Charge 5 sigue siendo un altavoz portátil muy recomendable y uno de los más equilibrados de la marca. Es cierto que hace apenas unos meses salió a la venta su nuevo heredero, el JBL Flip Charge 6, pero si buscas un modelo que combine resistencia, buena autonomía y un sonido premium a un precio más económico, te recomiendo que no lo dejes escapar.

Es un altavoz algo grande, pero muy fácil de llevar en la mano al tener un ligero peso de 960 gramos. Cuenta diseño con forma cilíndrica trapezoidal, además de estar construido con plástico reciclado resistente y un tejido de malla. Asimismo, en los laterales incorpora unos protectores de silicona para soportar caídas, unas líneas diagonales en la base que ayudan a mantenerlo estable incluso en superficies con ligera inclinación, un indicador LED de la batería y una certificación IP67 que lo hace resistente al agua.

Y hablando sobre su calidad de sonora, que es donde destaca este altavoz, nos encontramos con que en su interior incorpora un driver de gran amplitud optimizado y un tweeter para realzar las frecuencias altas. En su conjunto llegan a brindarnos una potencia máxima de 40 W, donde los tonos graves se realzan gracias a los dos radiadores pasivos que tiene en cada lateral y a su sonido JBL Original Pro Sound.

Por otro lado, es muy recomendable descargar la app JBL Portable en nuestro smartphone, ya que desde ella podemos actualizar el software del altavoz, activar una función PartyBoost para aumentar tanto el sonido como el tiempo de reproducción, seleccionar entre diferentes modos de sonido preestablecidos según la situación o ecualizarlo completamente a nuestro gusto.

Para rematar, si hablamos sobre su autonomía, este JBL Charge 5 viene con una batería que es capaz de brindarnos hasta 20 horas de reproducción por cada carga. Y lo más diferencial de este modelo es que podemos usarlo como una batería externa para cargar nuestro teléfono u otros dispositivos móviles a través de su puerto USB-C. Sin olvidarnos de que su emparejamiento se hace mediante Bluetooth 5.1 y se puede vincular con dos dispositivos a la vez, por lo que es ideal para que tanto nosotros como un amigo podamos ir alternando con nuestras canciones favoritas.

