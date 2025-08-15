Monitor barato
Cuida tus ojos con este monitor Full HD de MSI con Eye Care que está a precio de derribo
Si buscas un monitor barato enfocado en la productividad y con funciones que reduzcan la fatiga visual, el MSI PRO MP252 es un acierto. Además, si aprovechas esta oferta de Amazon será tuyo por menos de 90 euros
A la hora de trabajar muchas horas delante del ordenador es muy recomendable, por no decir imprescindible, tener un monitor que cuente con alguna tecnología que ayude a reducir la fatiga ocular. Esto no suele hacer que un monitor sea más caro, y sin embargo, no está presente en todos. Nosotros te recomendamos el MSI PRO MP252, que además de ser económico, protege tus ojos.
El MSI PRO MP252 ya era monitor asequible de por sí, con un precio recomendado de 129 euros, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 83 euros. Estamos hablando del precio mínimo histórico, así que es un buen momento para comprarlo. Por cierto, no sabemos hasta cuándo tendrá un 36 % de descuento, por lo que será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible.
Llévate el MSI PRO MP252 al mejor precio en Amazon
Este monitor profesional no está pensado para jugar, aunque se puede hacer, pero no ha sido diseñado para tal fin. A nivel de características tiene un panel IPS Full HD de 24,5 pulgadas con una tasa de refresco de 100 Hz. Los colores son realistas y los ángulos de visión de 178 grados. En cuanto al tiempo de respuesta, estamos hablando de 4 ms (GtG).
Uno de los puntos a destacar del MSI PRO MP252 es la tecnología MSI Eye Care. Esto quiere decir que tiene función antiparpadeo y reducción de luz azul, lo que reduce la fatiga ocular y facilita la visión. Mención especial a la función Eye-Q Check, con la que puedes autoevaluar tu salud ocular, evitando que cualquier problema que puedas tener se agrave.
Por sus características, este monitor es perfecto para editar documentos y realizar cualquier otro trabajo de oficina. Para mejorar la ergonomía, el soporte es ajustable, pero solo permite modificar la inclinación. Por otro lado, cabe mencionar que incorpora dos altavoces de 2 vatios para que no tengas que conectar unos externos. Para finalizar, y pasando a la conectividad, tiene puerto HDMI 1.4 y un DisplayPort 1.2a.
En definitiva, si buscas un monitor para productividad que sea bueno, bonito y barato, el MSI PRO MP252, no te decepcionará. Aprovecha que está más barato que nunca en Amazon y no lo dejes escapar. Sobre esto último, será mejor que lo compres lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
