A la hora de buscar drones para grabar tomas únicas desde el aire, hay vida mucho más allá de la popular marca DJI. Sin ir más lejos, este Potensic ATOM se presenta como una maravillosa alternativa, sobre todo para principiantes que quieran iniciarse en el mundillo sin necesidad de sacarse una licencia. Además, si te das prisa, ahora puedes conseguirlo algo más barato.

Este dron de la marca Potensic tiene un precio recomendado de 289,99 euros que lo hace más accesible que otros modelos de la competencia con características similares. Igualmente, ahora tiene un nuevo descuento de 20 euros que lo deja por 269,99 euros en Amazon, donde de vez en cuando es posible verlo igual (o incluso más barato) con algún que otro cupón.

Compra el dron Potensic ATOM más barato con descuento

El Potensic ATOM es un dron que graba en 4K ideal para principiantes Potensic

El Potensic ATOM es un dron pensado para principiantes que sorprende por todo lo que nos ofrece. Lo primero a resaltar es su diseño ultracompacto, además de que está construido principalmente con un plástico robusto y tiene un ligero peso de 249 gramos. Esto lo convierte en un dron de clase C0, por lo que no es necesario sacarse ninguna licencia para pilotarlo, tan solo basta con cumplir la normativa y pilotarlo sin perderlo de vista. Igualmente, nunca está de más que te registres como operador en AESA para obtener un número de identificación.

La calidad de imagen es excepcional, ya que monta un sensor Sony CMOS de 12 MP con apertura f/2.2 que se defiende muy bien en casi todo tipo de situaciones. Este nos permite grabar en 4K a 30 fps y hacer fotografías en formato RAW o JPEG, lo que facilita su edición en programas especializados. A todo esto debemos sumarle que incluye un gimbal sin escobillas en 3 ejes, el cual nos asegura una buena estabilización incluso al hacer movimientos bruscos o pilotarlo cuando haga algo de viento.

Su manejo es muy sencillo e intuitivo. Cuenta con un mando de control que está preparado para que podamos acoplar nuestro smartphone, donde tenemos que descargar la app Potensic para empezar a usarlo. De esta forma, veremos en tiempo real lo que está capturando el dron gracias a una tecnología de transmisión Pixsync 3.0, que nos brinda una imagen en resolución HD y un alcance máximo de hasta 6 km.

Cabe mencionar que dispone de 5 modos de vuelo inteligente para hacer desde un seguimiento automático, regresar al punto de despegue o hacer maniobras más profesionales. Y para rematar, ofrece una resistencia al viento de nivel 5, alcanza una velocidad máxima de 16 m/s y su batería de 2.230 mAh nos garantiza hasta 32 minutos de vuelo, siendo este otro de sus puntos fuertes.

