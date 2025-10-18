Elegir este mini PC es apostar a caballo ganador: 32 GB de RAM y AMD Ryzen 7 a un precio rompedor

Si buscas un mini PC que sirva para mucho más que tareas de oficina, el NiPoGi AM21 es una opción muy interesante, y es que este equipo lleva un procesador bastante potente que, acompañado por una iGPU AMD Radeon 780M, sorprende por lo bien que mueve muchos juegos. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas tiene un gran descuento en Amazon.

El NiPoGi AM21 tiene un precio recomendado de 699,99 euros, pero lo puedes conseguir en Amazon por 559,99 euros si marcas la casilla aplicar cupón de 140 euros. Dicho cupón es válido hasta el 19 de octubre. Así que, si decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Ahorra 140 euros comprando el NiPoGi AM21 en Amazon

Este mini PC permite ampliar la RAM e instalar un segundo SSD NiPoGi

Si en tu día a día, además de trabajar, también usas tu ordenador para ver vídeos o navegar por Internet, este equipo cumple de sobra con estos cometidos. Es más, es capaz de mover títulos como Cyberpunk 2077 o Forza Horizon 5. Ahora bien, como es lógico, si es un juego muy exigente, hay bajar no solo la calidad gráfica, sino también la resolución. Para mejorar aun más el rendimiento puedes recurrir a tecnologías como FSR y la generación de fotogramas.

NiPoGi ha ido a lo seguro y para garantizar un buen rendimiento se ha decantado por el procesador AMD Ryzen 7 8745HS, que tiene 8 núcleos y 16 hilos. A esto hay que sumar 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Tanto la memoria RAM como el almacenamiento pueden ampliarse fácilmente. Ahora bien, tal y como viene, es suficiente para la mayoría de los usuarios.

Para estar hablando de un mini PC, tiene muchos puertos: dos USB tipo A Gen 2, un USB tipo C Gen 2, un conector para auriculares, dos USB 3.2 tipo A Gen 1, dos HDMI 2.1, un puerto Gigabit Ethernet, un puerto 2.5 Gbps Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi 6. En lo que respecta al sistema operativo, trae Windows 11 Pro ya preinstalado, pero si lo prefieres puedes instalar tu distro GNU/Linux favorita.

Si lugar a dudas, este mini PC es una pasada, y más barato que el Mac mini con chip M4. Si tienes poco espacio en tu escritorio, el NiPoGi AM21 es el equipo que buscas, no solo por su tamaño, sino también por su potencia y capacidad de ampliación. Llegados a este punto, no podemos hacer más que recomendarlo. De hecho, podríamos decir que no tiene competencia por debajo de los 560 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.