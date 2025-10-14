Ligera, elegante y potente: así es la tablet que te hace olvidar el portátil y que tiene 300 euros de descuento

Hay pantallas que te devuelven las ganas de mirarla. Y no por lo que muestra, sino por cómo lo hacen. No por el brillo o los hercios, sino por la sensación de estar inmerso, sin distracciones, sin ruido. La OnePlus Pad 3 tiene algo de eso. Desde el primer momento que la enciendes, entiendas que no es una tablet más. Es un dispositivo que desaparece para dejar espacio a lo que realmente importa, a tus ideas, a tus historias, tu forma de crear o simplemente de desconectar.

Y hoy, con 300 euros de descuento, pasa de ser una herramienta tentadora a convertirse en una oportunidad real. Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 699 euros, tal y como puedes ver en la web de OnePlus. Así que poder comprarla por 397 euros gracias a esta oferta de AliExpress, me parece un chollo. Para conseguirla a este precio deberás introducir el cupón AEES40 que aplicará un descuento extra sobre el que ya tiene la tablet.

Se trata de una de las mejores ofertas de esta campaña de AliExpress, campaña en la que podrás utilizar cualquiera de los cupones que te dejo aquí abajo para conseguir el mejor precio posible en cada una de tus compras:

AEES40 : 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros

: 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

OnePlus Pad 3: potencia, diseño y equilibrio con 300 euros de descuento

Basta con sostener esta tablet unos segundos par anotar que hay cuidado detrás. La Pad 3 tiene un cuerpo metálico unibody con los bordes suaves y un acabado satinado que evita huellas y brillos innecesarios. Su grosor, de apenas 5,97 mm, la convierte en una de las tabletas más delgadas del mercado. Y eso lo cambia todo, porque hace que sea ligera, que se adapte bien a las manos y que transmita esa calma propia de los objetos bien hechos.

Su pantalla te atrapa totalmente. Se trata de un panel LCD de 13,2 pulgadas con una increíble resolución 3,4K y una tasa de refresco de 144 Hz, propia de ordenadores gaming. Tiene un brillo máximo de 900 nits, así que incluso al aire libre mantendrá buena parte de su nitidez. Pero lo más importante es que no fatiga porque su modo de protección ocular funciona de verdad, así que podrás utilizarla durante horas sin sentir que la vista se agota.

La experiencia audiovisual no termina en la imagen, también hay que tener en cuenta el sonido. La OnePlus Pad 3 incorpora ocho altavoces que trabajan en conjunto para crear un sonido envolvente, amplio y nítido. Da igual si ves una película, si escuchas un podcast o si juegos, el audio te rodea con claridad, sin saturar, sin forzar. Es justo decir que los certificados Dolby Atmos y Hi-Res Audio se notan.

Por dentro, late el procesador Snapdragon 8 Elite, uno de los chips más potentes de 2025. No es necesario entender de arquitectura ni de nanómetros para apreciarlo, basta con abrir 5 apps a la vez, mover archivos pesados o editar fotos para notar que nada se frena. Los 12 GB de RAM permiten una multitarea fluida y los 256 GB de almacenamiento garantizan espacio y rapidez para guardar todo sin pensar. Todos estos datos se traducen en algo muy simple: confianza. Puedes trabajar, estudiar, crear, jugar o ver series sin preocuparte por si aguantará. Lo hace.

Con este modelo de OnePlus, el miedo a quedarse sin batería desaparece. Con 12140 mAh, la Pad 3 aguanta hasta 16 horas de uso continuo, así que podrás utilizarla durante dos jornadas de trabajo sin necesidad de enchufarla. Es una tablet potente, elegante y coherente. Y con este descuento de 300 euros deja de ser un lujo para convertirse en una oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.