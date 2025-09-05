"No esperaba que una tablet de este precio fuera tan fluida": pantalla de 11", Snapdragon y calidad Samsung

No todas las tablets necesitan ser un reemplazo del portátil ni un dispositivo de más de mil euros. Muchos usuarios buscamos algo más sencillo: una pantalla grande para ver series, leer, estudiar o hacer videollamadas, que no falle en lo esencial y que dure lo suficiente como para que no tengamos que tenerla enchufada la mayor parte del tiempo.

Ese es precisamente el terreno en el que Samsung ha conseguido dominar parte del mercado con su gama Tab A. Concretamente, la Galaxy Tab A9+ representa la evolución de ese concepto. Es una tablet accesible que apuesta por una experiencia equilibrada. Y, la mejor noticia, es que ahora la podemos comprar rebajada en AliExpress.

Según he podido ver en la web de Samsung, este modelo tiene un precio oficial de 299 euros. Ahora mismo, en PcComponentes ronda los 200 euros, mientras que en Amazon baja hasta los 185 euros. Pero en AliExpress la podemos comprar por 150 euros aproximadamente, lo que significa conseguirla a mitad de precio, algo nada habitual en este tipo de dispositivos. Además, nos la envían desde España, con el compromiso de Maravia y con envío y devolución gratis para tener ese extra de seguridad que solemos buscar.

La Samsung Galaxy Tab A9+ es una tablet pensada para el día a día

En términos de diseño, podríamos decir que esta tablet sigue la filosofía de Samsung. Lo hace a través de un diseño sobrio, práctico y fácil de utilizar por todos los miembros de la familia. Tiene un grosor de unos 7 mm y un peso de 480 gramos que nos permite hablar de una tablet ligera, incluso para los más pequeños, pero lo bastante robusta como para aguantar el uso diario. Sus marcos, sin ser los más finos del mercado, aportan comodidad porque facilitan el agarre y reducen los toques accidentales en la pantalla.

El panel es un TFT LCD de 11 pulgadas con una resolución WUXGA que nos garantiza imágenes claras y bien definidas para ver series, para leer o simplemente para navegar. Su tasa de refresco de 90 Hz también marca la diferencia con respecto a otros modelos más básicos, y se nota más fluidez al desplazarse o en las animaciones. Aun sin alcanzar la viveza de una AMOLED, ofrece unos ángulos de visión amplios y un brillo suficiente.

Bajo el capó, la Galaxy Tab A9+ monta un Snapdragon 695 5G que, en esta versión, viene acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En el uso diario, que es lo que nos interesa, esto se traduce en fluidez para abrir varias apps a la vez, realizar videollamadas sin cortes y llevar a cabo una navegación estable con muchas pestañas abiertas. Y, si necesitas más espacio, es ampliable hasta 1 TB a través de microSD.

Su cámara trasera de 8 megapíxeles será suficiente para escanear documentos o capturar algún momento puntual. Y la frontal de 5 megapíxeles está pensada para videollamadas o clases online. Monta una batería de 7040 mAh que, con un uso moderado, se podría traducir en un día y medio de uso, ya que son unas 12 horas de reproducción.

Es una tablet pensada para un uso familiar, para estudiantes o para ver contenido multimedia. No busca deslumbrar con especificaciones imposibles, solo ser útil en el día a día. Su fortaleza está en lo básico y, desde luego, cumple con lo que promete.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.