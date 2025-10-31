Esta impresionante Smart TV Philips de 75 pulgadas es una ganga por menos de 500 euros

Si buscas una Smart TV de 75 pulgadas que sea buena, bonita y barata, la Philips 75PUS7000 es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que ahora mismo mismo por debajo de los 500 euros. Se trata de un modelo que, además de tener reseñas muy positivas en Amazon, tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Así que, merece la pena que le eches un vistazo.

En el momento de escribir estas líneas, este televisor se encuentra disponible en Amazon por solo 499 euros (38 % de descuento), frente a los 799 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 300 euros. Cabe mencionar que nunca antes ha estado tan barato, razón de más que no dejarlo escapar.

Ahorra 300 euros comprando el Philips 75PUS7000 en Amazon

Esta Smart TV tiene una amplia variedad de puertos Philips

Hablar de este modelo es hablar de una Smart TV que, por su tamaño, mejora la inmersión a la hora de ver películas o jugar. Sus 75 pulgadas no solo impresionan por tamaño, sino también por la calidad de imagen que ofrece. Al tener un panel 4K UHD, todo se ve muy nítido. Además, la tecnología de procesamiento de imagen de Philips consigue colores vivos y contrastes equilibrados, lo que se traduce en una experiencia visual superior a la de otros televisores de su categoría.

Otra características que no está de más mencionar es la compatibilidad con HDR10+, que mejora la luminosidad y la profundidad de los tonos oscuros. A nivel de audio, soporta Dolby Atmos y DTS:X. Esto, junto a los dos altavoces de 10 vatios y rango completo, mejora aún más si cabe la experiencia.

El Philips 75PUS7000 también destaca por su sistema operativo, Titan OS. Puede que no te suene, y es normal, fue lanzado en 2024. Dicho sistema operativo permite acceder fácilmente a aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video o YouTube. Su interfaz es intuitiva y rápida, lo que facilita que cualquier miembro de la familia pueda navegar sin complicaciones. Y si pasamos a la conectividad, en su parte posterior encontramos tres HDMI, dos USB, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, entre otros puertos.

Por el precio que normalmente tiene una Smart TV de 55 o 65 pulgadas, ahora puedes tener una de 75 pulgadas con unas especificaciones técnicas que no están nada mal. Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate la Philips 75PUS7000 por 499 euros, no te arrepentirás.

