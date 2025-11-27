Estas son las mejores VPN para mejorar tu seguridad en internet y ahora salen más baratas por el Black Friday

Internet es un mundo maravilloso, pero la realidad es que cada vez es más inseguro. De hecho, en acciones tan simples que realizamos prácticamente todos, como entrar en una web, registrarnos en un comercio, descargar programas o, simplemente, conectarnos a una red W-Fi que está abierta, corremos mucho más riesgo del que nos imaginamos.

Lo que antes era algo puntual, ahora es casi recurrente. Seguro que alguna vez has recibido un correo de una web en la que estás registrado avisándote de que deberías cambiar la contraseña porque han sufrido una filtración de datos. Al igual que seguramente conoces a alguien que ha sido estafado tras hacer una compra online, algo muy común en fechas señaladas como el Black Friday. Y lo más preocupante no son solo las consecuencias, sino que en la mayoría de casos nos enteramos cuando ya es demasiado tarde.

En gran parte todo esto sucede porque, hoy en día, es muy fácil que nos rastreen, y un buen ejemplo es la publicidad online. Basta con visitar una página una sola vez para que después empieces a ver anuncios de ese producto que te ha interesado por todas partes y, en algunos casos, incluso parece que te hubieran leído la mente.

Y es que, evitar todo este tipo de situaciones es posible usando una VPN, las cuales se han vuelto imprescindibles para muchos usuarios por todas las ventajas que estas nos ofrecen. Y ya no solo es recomendable para los casos que hemos mencionado, sino para cualquier persona que quiera navegar con un mínimo de tranquilidad. Estos servicios no nos hacen invisibles por completo, pero sí nos ayudan a proteger nuestra privacidad y darnos muchas soluciones.

¿Qué es una VPN y para qué sirve?

El propio nombre lo explica casi todo: las siglas VPN significan 'Virtual Private Network', que en español sería 'Red Privada Virtual'. En pocas palabras, es una herramienta que cifra nuestra información y oculta la dirección IP del dispositivo que estemos usando, pudiendo así navegar por internet con mayor tranquilidad al saber que no nos están rastreando.

Si entramos en detalle, la dirección IP digamos que es como el número de identificación de nuestra conexión a internet, y con una VPN activada podemos sustituirla por la de otro servidor al que nos conectemos. Este puede estar en otra parte de España, pero también en otros países como Estados Unidos, Japón o prácticamente cualquier parte del mundo. En resumen, simula como si estuviésemos conectados a internet desde otro lugar sin perder velocidad.

Igualmente, es importante mencionar que las VPN no solo sirven para navegar con mayor seguridad. Al mismo tiempo, tienen usos muy prácticos, y algunos de los más comunes son los siguientes:

Conectarse a redes públicas (hoteles, aeropuertos, cafeterías…) sin exponer nuestros datos.

(hoteles, aeropuertos, cafeterías…) sin exponer nuestros datos. Acceder al catálogo de plataformas de streaming , aunque estamos de viaje en otro país.

, aunque estamos de viaje en otro país. Seguir usando redes sociales o apps que están bloqueadas en ciertos países (como 'TikTok' o 'WhatsApp' en China y 'X' en Venezuela).

(como 'TikTok' o 'WhatsApp' en China y 'X' en Venezuela). Comprar más barato al comparar precios de otros mercados donde los productos o vuelos salen más económicos.

al comparar precios de otros mercados donde los productos o vuelos salen más económicos. Proteger nuestras contraseñas e información personal.

Las mejores VPN que puedes encontrar en oferta por el Black Friday

Aprovechando la llegada del Black Friday, ahora es el mejor momento del año para hacerse con una VPN de calidad a un precio mucho más bajo de lo habitual. Por eso mismo, a continuación, vamos a repasar las que más recomendamos y están con alguna rebaja interesante en alguno de sus planes. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes, así que puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

NordVPN

NordVPN es la opción más popular y una de las que mejores ofertas tiene NordVPN

Comenzamos hablando por NordVPN, que es una de las VPN más usadas en todo el mundo y, probablemente, te suene hasta el nombre. Combina una alta velocidad, protección contra amenazas y la posibilidad de usarla en hasta en 10 dispositivos a la vez, además de otras funciones extra según el plan seleccionado.

Asimismo, hace uso de un protocolo NordLynx, que se caracteriza por ser uno de los más rápidos del sector, y cuenta con miles de servidores en más de 110 países para garantizarnos una navegación estable desde cualquier parte del mundo. No importa si la usas para tener una mayor privacidad, cuando estás de viaje o incluso para jugar. Es tan completa que sirve para todo.

Estas son las rebajas más interesantes que tiene en sus diferentes planes:

Surfshark

Surfshark es mucho más que una VPN Surfshark

Otra de las VPN más interesantes es Surfshark, la cual destaca por permitirnos usar dispositivos ilimitados con una sola cuenta, algo que ya te adelanto que es muy raro de ver en otras VPN, ya que suelen limitar el número de dispositivos para que contratemos otros planes algo más completos.

A esto, debemos sumarle que hace uso de un cifrado ES-256, dispone de más de 4.500 servidores de 100 países diferentes y, para rematar, su tecnología CleanWeb nos da la posibilidad de navegar sin anuncios y evitar los banners de cookies que suelen aparecer al entrar en la mayoría de páginas.

Estas son las rebajas más interesantes que tiene en sus diferentes planes:

ExpressVPN

ExpressVPN es perfecta para ver contenido multimedia sin importar el lugar en el que estemos ExpressVPN

Si priorizas una alta conexión a internet, ExpressVPN es una de las mejores opciones. Con ella, podemos desbloquear contenido restringido por ubicación geográfica, algo que la hace ideal para disfrutar de contenido en las principales plataformas de streaming, cuando estás viajando.

Otra característica que le hace sumar muchos puntos es que utiliza cifrado AES-256, el estándar preferido por expertos en seguridad. Sin pasar por alto que su aplicación móvil es una de las más completas y sencillas de usar.

Estas son las rebajas más interesantes que tiene en sus diferentes planes:

Básico : desde 2,99 euros al mes.

: desde 2,99 euros al mes. Avanzado : desde 3,99 euros al mes.

: desde 3,99 euros al mes. Pro: desde 6,49 euros al mes.

Proton VPN

Proton VPN es uno de los pocos servicios que ofrece un plan gratuito seguro Proton VPN

Por otro lado, nos encontramos con Proton VPN, una gran recomendación para quienes priorizan la privacidad por encima de todo. La aplicación es de código abierto para garantizar su transparencia, su seguridad es de nivel profesional y su filosofía es totalmente anti-rastreo.

Además, cuenta con un plan totalmente gratuito (pero con algunas limitaciones) y, sobre todo, suele ser utilizado para ver contenido en streaming o descargas de torrents.

Estas son las rebajas más interesantes que tiene en sus diferentes planes:

Free : totalmente gratuita.

: totalmente gratuita. VPN Plus : desde 2,99 euros al mes.

: desde 2,99 euros al mes. Proton Unlimited: desde 6,49 euros al mes.

CyberGhost

Con una suscripción a CyberGhost podemos disfrutar de una VPN en varios dispositivos al mismo tiempo CyberGhost

Siguiendo la misma línea, nos encontramos con CyberGhost, otro servicio de VPN que si por algo destaca es por su facilidad de uso y servidores optimizados para streaming. Aunque si por algo sobresale es por permitirnos conectar hasta siete dispositivos de manera simultánea, sin olvidarnos de que tiene aplicaciones en todos los sistemas operativos.

Private Internet Access (PIA)

De todas las VPN de esta lista, Private Internet Access (PIA) es la más personalizable de todas PIA

Por último, hablaremos de Private Internet Access (PIA). Esta VPN es una de las que más podemos personalizar, ya que tiene un avanzado apartado de configuración. Pero eso no es todo, pues también nos asegura velocidades rápidas gracias al protocolo WireGuard, tiene una enorme cantidad de servidores distribuidos por todo el mundo y su política de no registros nos da ese extra de seguridad.

